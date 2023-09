Red Bull in "crisi"? Marko è sicuro di no: "A Suzuka non si ripeteranno i problemi"

Non è tanto la prima vittoria della stagione per la Ferrari, quanto l’improvvisa e fin qui inspiegabile battuta d’arresto della Red Bull, a far discutere all’indomani del GP di Singapore. La RB19, che fino a Marina Bay aveva vinto tutte le gare del campionato (di cui le ultime dieci consecutive con Max Verstappen) ha smesso di volare, ed è tornata sulla Terra sia sul giro secco in qualifica sia sul ritmo in gara, il maggiore punto di forza della macchina. Ma è stato solo uno stop episodico oppure, come si inizia a vociferare nel paddock, c’entra in qualche modo anche la direttiva tecnico 018 con cui la Fia ha regolato in maniera restrittiva la questione della flessibilità degli alettoni?

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Max Verstappen (Red Bull Racing) in lotta a centro gruppo

MARKO SICURO Di certo c’è che i vertici della scuderia di Milton Keynes giurano che l’intervento della Federazione non c’entra nulla con il flop di Singapore. Se già nel corso del weekend il team principal Red Bull Christian Horner aveva spiegato come la macchina fosse identica a quella che aveva dominato negli ultimi weekend, Helmut Marko è addirittura convinto che il problema non si ripresenterà nei prossimi GP: “Pensiamo di aver più o meno capito – ha spiegato il dirigente austriaco al quotidiano Bild – perché abbiamo avuto certi problemi. Dopo queste prestazioni negative, sono quindi molto fiducioso che il mistero che abbiamo visto in qualifica non si ripeterà a Suzuka”.

VEDI ANCHE

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Max Verstappen (Red Bull Racing) dopo l'eliminazione in Q2

OTTIMISMO RED BULL “Max – ha poi detto Marko intervistato dal Kronen Zeitung – avrebbe potuto anche vincere la gara. Adesso però pensiamo a Suzuka perché, come detto, stiamo comprendendo qual è stato il nostro problema a Singapore. Ecco perché siamo pienamente ottimisti sulla possibilità di tornare forti in Giappone. La pista si sposa bene con le caratteristiche della nostra macchina, ma quello che in generale mi rende fiducioso è che abbiamo visto che la nostra velocità è già tornata”. Per conferme o smentite, non ci resta che attendere il prossimo weekend…

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/09/2023