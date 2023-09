Infortunio Ricciardo: perché l'AlphaTauri non ha fretta (almeno fino al Messico)

Sembrava un infortunio di poco conto, e invece la frattura alla mano sinistra rimediata nelle prove libere del GP d’Olanda a Zandvoort sta costando a Daniel Ricciardo parecchie settimane di stop. Dopo aver saltato le gare di Monza, Singapore e Suzuka, oltre ovviamente alla tappa in Olanda, il 33enne australiano dovrebbe restare fermo anche in occasione del prossimo appuntamento in Qatar. Ma anche la partecipazione ad Austin, che darà il via al trittico di gare back-to-back in America insieme a Messico e Brasile, è comunque in dubbio…

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: Daniel Ricciardo (Scuderia AlphaTauri) dolorante dopo l'incidente

SETTIMANE DECISIVE Di certo c’è che i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se le condizioni della mano infortunata – una parte del corpo molto soggetta a sollecitazioni nelle moderne monoposto di F1 – permetteranno a Ricciardo di tornare in macchina già nel GP degli Stati Uniti del prossimo 22 ottobre. Vero è anche che AlphaTauri e lo stesso Ricciardo non hanno fretta: da un lato perché Liam Lawson sta svolgendo al meglio il suo ruolo di riserva, e dall’altro perché Daniel ha già un contratto per il 2024 e quindi non deve forzare i tempi di recupero per dimostrare di essere all’altezza della riconferma.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Liam Lawson (Scuderia AlphaTauri)

PARLA L’INGEGNERE Tanti motivi, insomma, per pensare che Lawson potrebbe tenersi la AT04 anche ad Austin, oltre che a Losail. Diverso è invece il discorso relativo al weekend del GP Messico, che è in concomitanza con l’ultima prova del campionato SuperFormula in Giappone che vede Lawson in lotta per il titolo. “Il simulatore – ha spiegato Jonathan Eddols, capo degli ingegneri AlphaTauri – dà una buona rappresentazione della macchina e degli sforzi che servono per guidarla. Quindi credo che una decisione finale (sul rientro di Ricciardo, ndr) arriverà più da lui che non da noi. Daniel saprà meglio di chiunque altro il livello di dolore o le possibilità di recupero. Di sicuro non lo mettiamo sotto pressione, perché abbiamo un gruppo di tre buoni piloti al momento e non c’è fretta. Lawson? Ha del potenziale, quindi siamo tutti abbastanza felici di lavorare con lui per alcune altre gare in attesa che Ricciardo torni in forma”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/09/2023