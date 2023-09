Infortunio Ricciardo, l'attesa continua: difficile un recupero prima del Qatar

Che l’infortunio alla mano rimediato nelle prove libere del GP Olanda a Zandvoort sia stato più serio del previsto, era cosa nota. Meno pronosticabili erano invece i tempi di recupero, che obbligheranno Daniel Ricciardo a guardare almeno altri due GP in TV: dopo l’operazione alla mano sinistra effettuata a Barcellona dall’ortopedico Xavier Mir, il 33enne australiano dovrà saltare anche la tappa di Singapore, che si correrà tra due domeniche sul circuito cittadino di Marina Bay, e probabilmente anche quella di Suzuka in programma la settimana successiva.

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: Daniel Ricciardo (Scuderia AlphaTauri) dolorante dopo l'incidente

OBIETTIVO GP QATAR L’obiettivo un po’ più realistico sembra dunque quello del Gran Premio del Qatar, che si terrà nel weekend del prossimo 8 ottobre sulla pista di Losail, a pochi chilometri dalla capitale Doha. “Daniel sta bene – ha spiegato a Sky Germania il team principal dell’AlphaTauri, Franz Tost – considerando le circostanze. Sta ricevendo le terapie necessarie alla riabilitazione, vedremo quanto sarà veloce la sua ripresa. Dovrebbe essere questione di settimane, speriamo non troppe. Di sicuro, però, non lo vedremo in macchina prima di due o tre settimane”. E al suo posto continuerà dunque a correre il neozelandese Liam Lawson, che non ha sfigurato nei suoi primi due GP su una monoposto di Formula 1 pur non riuscendo a centrare la tanto agognata top-10 in gara.

Daniel Ricciardo nel paddock del GP Olanda 2023 a Zandvoort

PARLA HORNER “Già pensare di averlo in Giappone – ha aggiunto sul tema anche il boss del muretto Red Bull, Christian Horner – sarebbe un po’ ottimistico. La sua guarigione comunque procede bene, Ricciardo ha già ritrovato parte del movimento della mano ed è impegnato nella riabilitazione. In ogni caso, vogliamo essere sicuri che avrà recuperato totalmente prima di rimetterlo al volante, visto che abbiamo molti esempi di motociclisti che provano a rientrare troppo velocemente e poi subiscono danni anche peggiori”. Se dovesse rientrare in Qatar, Ricciardo avrà saltato quattro gare (Olanda, Italia, Singapore e Giappone), rientrando in pista a sei settimane dall’infortunio.

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/09/2023