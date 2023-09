Tsunoda e Ricciardo confermati da AlphaTauri per il 2024, Lawson resta in panchina

La notizia era attesa proprio nel weekend del GP Giappone a Suzuka, e non si è fatta attendere. La Scuderia AlphaTauri, il team satellite della Red Bull, non ha ancora annunciato il nome che utilizzerà a partire dalla prossima stagione (per adesso è certo soltanto che cambierà denominazione) ma ha intanto definito la line-up dei propri piloti: Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo correranno ancora insieme anche nel 2024, mentre il neozelandese Liam Lawson sarà terzo pilota delle due squadre del gruppo Red Bull, pronto a subentrare in caso di necessità.

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Daniel Ricciardo (Scuderia AlphaTauri) sorridente nel paddock

SQUADRA CONFERMATA Non ci sono quindi grandi sorprese di mercato: Ricciardo (attualmente infortunato, tornerà in macchina nel weekend del 22 ottobre a Austin) avrà tutto il 2024 per convincere i vertici Red Bull ad assegnargli il sedile di vice-Verstappen nella stagione successiva, mentre Tsunoda avrà ancora un quarto anno per dimostrare di saper fare il salto di qualità che fin qui non si è ancora visto. Niente da fare invece per Lawson, che ha di sicuro ben figurato in questi pochi GP da sostituto dell’australiano – a Singapore ha ottenuto i primi punti della carriera – ma resterà in panchina sognando una definitiva promozione.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Liam Lawson (Scuderia AlphaTauri)

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/09/2023