Helmut Marko conferma: "Dal 2024 AlphaTauri avrà nuovi sponsor e un nuovo nome"

La scuderia con sede a Faenza, già nota come Toro Rosso, cambierà di nuovo nome

Dopo quattro stagioni griffate AlphaTauri, ossia il nome della linea d'abbigliamento del gruppo Red Bull, la scuderia satellite del team austriaco cambierà nuovamente denominazione. Il team erede della storica Minardi si era chiamato Toro Rosso fin dal primo anno della nuova proprietà, il 2006, e ora si appresta a vivere una rivoluzione che non si limiterà a questo cambiamento. A fine anno andrà in pensione lo storico team principal Franz Tost e muterà completamente la filosofia di sviluppo delle monoposto.

UNA COPIA DELLA RED BULL A parlare del futuro della scuderia di Faenza è stato Helmut Marko, in un'intervista alla testata austriaca Kleine Zeitung: ''AlphaTauri avrà due nuovi leader nel 2024, Laurent Mekies e Peter Bayer. Ci saranno nuovi sponsor e un nuovo nome. L'orientamento è chiaro: seguire la Red Bull Racing per quanto il regolamento lo consente. I progetti in proprio sono la strada sbagliata da percorrere''. Aumenteranno dunque i punti di contatto tra le due scuderie ''sorelle'', con vetture che saranno molto più simili tra di loro rispetto a quanto visto negli ultimi anni.

VEDI ANCHE

CAPITOLO PILOTI I tanti cambiamenti potrebbero coinvolgere anche la formazione dei piloti. Marko ha parlato così dell'attuale coppia, formata dal giapponese Yuki Tsunoda e dall'olandese Nyck De Vries: ''Fondamentalmente, Yuki sta facendo una stagione molto buona con risultati sfortunati e penalità, ma la prestazione c'è. Con Nyck però non siamo soddisfatti, stiamo guardando anche a quello''. Nelle ultime settimane è emersa l'indiscrezione che vorrebbe addirittura Daniel Ricciardo ritornare alla scuderia che lo aveva lanciato in F1, quella che una volta la Red Bull utilizzava proprio per svezzare i giovani talenti del suo vivaio, negli ultimi anni rimasto senza nomi nuovi da lanciare.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/06/2023