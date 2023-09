GP Giappone, l'AlphaTauri si scusa dopo lo scivolone social: "Riferimento involontario"

Il GP Giappone è un appuntamento particolarmente importante per l'AlphaTauri, scuderia italiana di proprietà della Red Bull. Oltre ad essere dotata di motori Honda, al volante di una delle AT04 siede infatti l'unico attuale pilota di F1 proveniente dal Sol Levante, ossia Yuki Tsunoda. Per questi motivi, l'attenzione mediatica verso il team è particolarmente alta. Proprio in questo weekend, però, l'AlphaTauri si è ritrovata suo malgrado al centro di una polemica social per un poster dedicato alla gara pubblicato sul proprio profilo Twitter.

BANDIERA CONTROVERSA L'immagine in questione ha subito ricevuto numerosi commenti negativi dagli utenti, in quanto è presente sulle sfondo la bandiera di guerra utilizzata dal Giappone imperiale dal 1870 fino alla fine del secondo conflitto mondiale. Una bandiera controversa, da molti associata alle atrocità compiute in quel periodo e che spesso viene paragonata a quella con la svastica utilizzata dalla Germania nazista di cui il paese asiatico era alleato.

LE SCUSE Accortosi del putiferio che si stava scatenando, il team di Faenza ha rapidamente reagito scusandosi per il malinteso: ''Nelle ultime ore abbiamo visto alcuni commenti sul nostro poster del GP del Giappone. Abbiamo creato questo poster solo per uno scopo estetico senza alcuna intenzione di fare riferimento ad alcun movimento politico o fatto storico. Ci scusiamo con tutti coloro che potrebbero sentirsi offesi da un riferimento così involontario. Questo poster aveva esclusivamente lo scopo di celebrare la settimana di gara di una delle gare più iconiche e popolari del calendario di F1''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/09/2023