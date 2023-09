Ferrari, Vasseur lancia la sfida di Suzuka: "Altri punti pesanti per la classifica Costruttori"

La Ferrari riparte dalla gioia di Singapore in direzione Suzuka, dove nel weekend si disputerà il GP del Giappone. Su una pista storicamente ostica – e che sembra avere tutte le caratteristiche per risollevare la Red Bull dopo lo strano passo falso di Marina Bay – il Cavallino vuole continuare sull’onda lunga del primo successo stagionale. E approfittare del circuito giapponese per rosicchiare altri punti preziosi ai rivali della Mercedes nella lotta per il secondo posto in classifica Costruttori.

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Frederic Vasseur sorride con Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

PARLA VASSEUR “Abbiamo messo subito in archivio Singapore – spiega il team principal Frederic Vasseur alla vigilia del round 16 del Mondiale – per concentrarci sul GP Giappone, una delle corse più affascinanti per squadre e piloti. Si gareggia a Suzuka, un circuito completamente diverso da quelli di Monza e Marina Bay, sul quale avremo modo di verificare la competitività della SF-23 anche sui curvoni veloci con un set-up aerodinamico a carico medio-basso. Affronteremo il fine settimana con lo stesso approccio adottato nelle ultime gare, che ci ha permesso di migliorare sul piano dell’esecuzione delle operazioni in pista. Contiamo di portare a casa nuovi punti pesanti nella lotta per il secondo posto Costruttori”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/09/2023