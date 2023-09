Leclerc punta al podio: "Dipenderà da gestione gomme e strategia"

Dopo la felice parentesi di Singapore, in Giappone la Ferrari torna a lottare per le posizioni alle spalle di Max Verstappen. Le qualifiche hanno confermato che la Rossa è a un passo dalla McLaren che si è dimostrata la seconda forza in pista, ma domani in gara le incognite saranno molte e bisognerà fare i conti anche con Sergio Perez che sul passo gara può contare sulle ottime prestazioni della Red Bull per risalire dalla quinta posizione sulla griglia di partenza. Charles Leclerc partirà dalla quarta posizione ed è convinto di potersi giocare le sue chance a Suzuka.

BEL GIRO MA... Nelle qualifiche del GP Giappone, Leclerc è stato autore di un'ottima qualifica tornando a posizionarsi con costanza davanti a Carlos Sainz che lo aveva sempre battuto negli ultimi weekend. Il monegasco è felice della sua prestazione, anche se ammette che c'è una punta di rammarico: ''Felice è una parola grossa, ma felice della mia prestazione sì, perché penso che sia stato un giro davvero, davvero buono e non credo che sia rimasto molto da fare in quel giro. Alla fine è solo una quarta posizione, quindi è un po’ un peccato. È fantastico fare un giro a Suzuka, ma è un po' deludente quando finisci un giro così bene e poi sei quarto, a sette decimi di distanza. Quindi sì, va bene, ma potrebbe essere più divertente se fossimo stati in lotta per le prime posizioni''.

INCOGNITA PRIMO SETTORE Quest'oggi la Ferrari ha pagato dazio soprattutto nel primo settore, perdendo decimi preziosi nel confronto con Red Bull e McLaren: ''È pazzesco il divario, la Red Bull è stata davvero sul pezzo, fin dalle dalle FP1 abbiamo capito che c'era un bel po' di lavoro da fare. Soprattutto nel primo settore per qualche motivo, fondamentalmente stiamo perdendo lì la maggior parte del tempo. Quindi dobbiamo esaminare questo aspetto perché potrebbe aiutarci a capire dove dobbiamo lavorare e dove la nostra macchina è debole in questo momento. Anche se guardiamo rispetto alla McLaren, è lì che abbiamo faticato. Proprio in quel giro della Q3 ho fatto un ottimo settore, ma siamo ancora lontani quindi dobbiamo lavorare su questo''.

PREVISIONI PER LA GARA Come detto, Leclerc per domenica teme molto la rimonta della Red Bul di Perez e sottolinea come le McLaren avranno un vantaggio per poter difendere le posizioni: ''Penso che le Red Bull saranno molto veloci, perché per quanto ci fosse una grande differenza tra Max e Checo con poca benzina, penso che con il pieno fossero molto più vicini tra loro, quindi mi aspetto che Checo sia più veloce domani. Siamo molto più vicini alla McLaren in termini di passo gara, ma probabilmente avranno aria libera quindi sarà difficile superarli… ma forse con la strategia o alla partenza possiamo farcela, quindi vedremo''. Il consumo gomme sarà un aspetto chiave domani e Leclerc ritiene che la Ferrari non sia messa male da questo punto di vista: ''Soprattutto con le temperature molto calde di quest'anno il surriscaldamento è davvero, davvero grave, quindi mi aspetto che domani dipenda tutto dalla gestione delle gomme e dalla strategia. Sembra che stiamo andando nella giusta direzione per quanto riguarda l’usura delle gomme, ma aspettiamo domani e proviamo a confermarlo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/09/2023