Sainz paga le prove di assetto: "Compromessi preparazione per le qualifiche e weekend"

Il weekend di Suzuka ha rappresentato fino ad ora un passo indietro per Carlos Sainz, reduce dagli esaltanti weekend di Monza e Singapore. Lo spagnolo inizierà il GP Giappone dalla sesta posizione, dopo aver pagato un distacco di 3 decimi dall'altra Ferrari di Charles Leclerc e addirittura di un secondo dal poleman Max Verstappen.

TENTATIVI SBAGLIATI Lo spagnolo ha spiegato i motivi che hanno portato a una prestazione così sottotono: ''Sapevamo prima di venire qui che questa pista ci avrebbe esposto un po' di più. Probabilmente per le caratteristiche di alta velocità, ma anche le curve lunghe e il vento forte come quello che abbiamo avuto oggi, non sarebbe mai stato facile. Ieri e stamattina ho adottato l'approccio di provare diverse cose sulla vettura, cambiare un po' il bilanciamento e provare diverse cose sull'assetto per mettere la macchina in una posizione diversa. Al momento delle qualifiche ho visto che le cose non funzionavano del tutto e siamo dovuti tornare a un set-up più basilare. Alla fine probabilmente ha finito per compromettere la mia preparazione per le qualifiche e il mio fine settimana in generale. Ma sono felice di provare queste cose e ora ci concentriamo su domani, vediamo se possiamo fare una buona gara. Non penso che avremmo potuto fare molto di più perché onestamente le McLaren e le Red Bull, questo fine settimana, sembrano avere un passo più veloce''.

INSEGNAMENTO PER IL FUTURO Date queste premesse, il risultato finale di oggi non è neppure così negativo. Sainz ritiene di aver lasciato per strada qualche centesimo con un giro finale non pulito, pur ammettendo che Leclerc è stato più bravo di lui. Lo spagnolo considera però utile il lavoro svolto a Suzuka in vista dei prossimi gran premi: ''Charles deve aver fatto un ottimo giro. Non ho ottenuto un settore pulito nel mio ultimo giro, il che probabilmente ha accentuato un po' la differenza. Diciamo che è stato un decimo o due più veloce per tutto il fine settimana. E probabilmente il fatto che io sia stato un po' distratto provando tanti set-up e non prendendo mai veramente il ritmo non ha aiutato. Ma è un approccio che volevo adottare per imparare in vista dei circuiti futuri''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/09/2023