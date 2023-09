Norris e il consiglio per Piastri alla partenza: "Fai come Senna!"

Le McLaren si sono confermate le più vicine inseguitrici di Max Verstappen nel weekend del GP Giappone, ma l'aggettivo ''vicine'' non è forse il più indicato visto che il leader del mondiale ha rifilato sei decimi a Oscar Piastri e Lando Norris. I due vorrebbero però rivivere le emozioni della gara di Silverstone quando, in una situazione analoga, diedero filo da torcere al pilota della Red Bull nella prima parte di gran premio, chiudendo poi in seconda e quarta posizione.

IMITARE AYRTON Nella conferenza stampa successiva alle qualifiche, si è parlato della possibilità di infastidire questo Verstappen tornato a indossare i panni del dominatore. Norris ha ammesso: ''Ci proveremo. Voglio dire, se è in testa alla curva 2 non c’è molto che puoi fare davvero''. Per questo motivo, il britannico si è poi rivolto in tono scherzoso verso Piastri: ''Se alla curva 1 vuoi emulare Senna, Oscar, puoi farlo con gioia. Potrebbe essere adorabile per me!''. Norris si riferisce all'incidente al via del GP Giappone 1990, quando il brasiliano speronò in curva 1 la Ferrari di Alain Prost, facendo tramontare il sogno iridato del francese.

GARA APERTA La grande incognita per la gara di Suzuka riguarda la gestione delle gomme. Norris ritiene che la McLaren abbia un buon potenziale: ''Penso che ci proveremo. Credo che il nostro passo di gara sia decente, sicuramente non sarà buono come quello della Red Bull, ma faremo del nostro meglio''. Anche Piastri ritiene che la McLaren possa giocare un ruolo da protagonista nel GP Giappone: ''Abbiamo fatto del nostro meglio a Silverstone, quindi proveremo a fare la stessa cosa ma ovviamente sarà difficile. Penso che anche domani sarà una gara molto difficile, molto diversa da Silverstone sotto questo aspetto, quindi potrebbe essere molto più aperta''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/09/2023