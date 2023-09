Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Giappone

La Formula 1 prosegue il suo tour asiatico passando in pochi giorni dal circuito cittadino di Singapore al fantastico tracciato storico di Suzuka. In Giappone, la Red Bull e Max Verstappen sembrano aver ritrovato la forma perduta a Marina Bay e si presentano in pista da grandi favoriti del weekend: ma possiamo attenderci altre sorprese? E su chi conviene puntare tra gli inseguitori del campione olandese?

F1 2023, GP Giappone: Max Verstappen (Red Bull)

IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana iridato, ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Giappone 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1*

*Diretta dedicata al FantasyF1 a partire dal minuto 26.30

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/09/2023