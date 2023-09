F1 GP Giappone 2023, le pagelle di Suzuka

LE PAGELLE DI SUZUKA Max Verstappen si lascia alle spalle il passo falso di Singapore dominando la gara di Suzuka. Ottima domenica per la McLaren che mette sul podio entrambi i suoi piloti, mentre la Ferrari si consola recuperando qualche punto nel duello con la Mercedes. Domenica disastrosa per Sergio Perez e Logan Sargeant. Tanti i piloti ritirati rispetto alle consuetudini delle gare odierne.

F1 2023, GP Giappone: la partenza

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9,5 Cancellare il risultato di Singapore e i sospetti che la Direttiva Tecnica 018 avesse colpito nel segno la sua RB19 era il suo obbiettivo di questo weekend. L'olandese ci è riuscito nel più ''verstappeniano'' dei modi, annichilendo gli avversari fin dalle prove libere e infliggendo distacchi abissali sia in qualifica sia in gara. Al via è bravo a respingere il doppio attacco delle McLaren, poi saluta la compagnia e viaggia indisturbato verso la vittoria numero 13 della stagione che consegna matematicamente il titolo Costruttori alla Red Bull. Autoritario

LANDO NORRIS - VOTO 8,5 Dopo essersi fatto battere da Piastri in qualifica, al via si riprende la posizione arrivando a un soffio dal completare il sorpasso anche su Verstappen. Alle spalle del leader del mondiale mostra un passo gara e una gestione delle gomme inavvicinabili dagli altri terrestri, tanto da recuperare abbastanza velocemente la posizione persa sul compagno di squadra dopo il primo pit-stop e chiudere senza problemi in un'ottima seconda posizione. Maturo

F1 2023, GP Giappone: Verstappen si difende da Norris

OSCAR PIASTRI - VOTO 8 A 22 anni e alla prima stagione in F1 conquista il primo podio in carriera. L'australiano conferma i passi in avanti mostrati nel corso dell'anno, soprattutto da quando la McLaren ha cambiato passo a partire dalla gara di Silverstone. In gara non regge il passo del più esperto Norris, ma allo stesso tempo non si fa mai impensierire dai piloti di primo piano che lo inseguono, uscendo senza particolare affanno da una situazione potenzialmente rischiosa quando si trova alle spalle di Russell e con Leclerc, Hamilton e Sainz in rimonta. Astro nascente

CHARLES LECLERC - VOTO 7 Conclude nella posizione in cui era partito, non riuscendo mai ad impensierire davvero le McLaren ma neppure correndo troppi rischi di venire attaccato. Mezzo voto in più per il gran bel sorpasso all'esterno di Russell tra curva 1 e curva 2 che esalta gli spettatori presenti sulla tribuna in quel tratto. Spettacolare

LEWIS HAMILTON - VOTO 7 Partito con una strategia più aggressiva rispetto a quella di Russell, nella prima parte di gara commette una sbavatura che lo porta a dover ricorrere alle maniere forti per difendere la posizione sul compagno di squadra. Grazie alla strategia guadagna la posizione su Sainz con l'undercut dopo la seconda sosta e nel finale con gomme più fresche realizza un bel sorpasso su Alonso alla curva 130R. Beneficia dell'ordine di scuderia per passare Russell e prendere la quinta posizione, poi pur concedendo il DRS al compagno di squadra non riesce ad aiutarlo nella difesa su Sainz. Caposquadra

F1 2023, GP Giappone: Leclerc precede Sainz e Alonso

CARLOS SAINZ - VOTO 6,5 Una gara da scuderia per lo spagnolo, sempre in scia a Leclerc nella prima metà di gara, prima che il secondo pit stop effettuato in ritardo rispetto ai diretti rivali lo faccia scivolare giù al settimo posto. Nel finale di gara mostra un bel passo, recupera la posizione su Russell e riesce a entrare in zona DRS su Hamilton, ma senza riuscire ad attaccarlo seriamente. Sacrificato

GEORGE RUSSELL - VOTO 6,5 Ancora una volta prova a mischiare le carte con una strategia differente dagli altri, ma questa volta puntando su una sosta in meno. L'azzardo non paga, visto che viene rapidamente recuperato da tutti i piloti fermatisi una seconda volta. Nonostante la differenza di gomma, si difende comunque con grinta, perdendo solo negli ultimissimi giri la quinta e sesta posizione e terminando settimo, ossia dove si trovava prima dell'inizio dei pit-stop. Scommessa fallita

FERNANDO ALONSO - VOTO 6,5 Parte con gomme morbide invece che con le medie come la maggior parte dei piloti attorno a lui. Questo gli permette di essere molto aggressivo e di recuperare qualche posizione nei primi giri, ma allo stesso tempo lo fa finire ''in mezzo ai leoni'' (sua citazione) dopo il primo giro di cambi gomme. Con caparbietà e la consueta grinta non si lascia abbattere dai tanti sorpassi subiti e dall'impossibilità di passare l'Alpine di Ocon, chiede un cambio di strategia e chiude ottavo, il massimo a cui poteva ambire con un'Aston Martin in forte calo. Salvatore della patria

SERGIO PEREZ - VOTO 4 Sbaglia tutto quello che poteva sbagliare. Al via è protagonista di un contatto con Hamilton catalogabile come normale incidente di gara, ma che gli danneggia l'ala anteriore. Dopo il pit-stop potrebbe risalire il gruppo con calma sfruttando la gomma dura, ma si fa prendere dalla foga andando a colpire la Haas di Magnussen in un goffo tentativo di sorpasso al tornante, danneggiando ancora la sua Red Bull e finendo per ritirarsi. Ah sì, in precedenza si era già preso 5 secondi di penalità per aver superato in regime di Safety Car entrando ai box, errore piuttosto grave per un pilota esperto come lui. Disastroso.

F1 2023, GP Giappone: Perez sperona Magnussen

LOGAN SARGEANT - VOTO 4 Dopo lo schianto in qualifica, completa un weekend da incubo andando a speronare nelle prime fasi di gara l'incolpevole Bottas al tornante. La prima esperienza con l'impegnativa Suzuka si è rivelata un incubo. Bocciato.

Gli altri

ESTEBAN OCON - VOTO 7

PIERRE GASLY - VOTO 6,5

LIAM LAWSON - VOTO 6,5

YUKI TSUNODA - VOTO 5,5

GUANYU ZHOU - VOTO 6

NICO HULKENBERG - VOTO 6

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6

ALEX ALBON - VOTO 6

LANCE STROLL - VOTO 6

VALTTERI BOTTAS - SV

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/09/2023