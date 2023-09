Ferrari, Vasseur sul dominio Red Bull a Suzuka: "Non ci aspettavamo niente di diverso"

Non solo la Red Bull è tornata a dominare, ma le qualifiche del GP Giappone a Suzuka ci hanno restituito una Ferrari che fatica anche nel confronto con la McLaren. Alla fine, complice un non perfetto approccio alla fase decisiva a causa dell’incidente di Logan Sargeant che ha costretto sia Charles Leclerc sia Carlos Sainz a usare un secondo treno di Soft già in Q1, il Cavallino si deve accontentare della seconda e terza fila. “Ci aspettavamo qualcosa di questo tipo, magari un po’ meglio – ha spiegato il team principal Frederic Vasseur ai microfoni Sky – ma la Q1 è stata difficile perché abbiamo dovuto montare un altro set di gomme nuove per via della bandiera rossa, e quindi avevamo un solo treno in Q3. Ma è andata così, non possiamo prendercela con Sargeant per via dell’incidente, di sicuro non l’ha fatto apposto”.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

STRATEGIA CRUCIALE Il capo del muretto del Cavallino tuttavia non si dà per vinto in partenza, ma sottolinea anzi l’importanza delle scelte tattiche da prendere in gara: “Charles è arrivato solo a un decimo dalla prima fila o anche meno, quindi alla fine non è stato un brutto risultato. È un peccato essere finiti dietro a Piastri perché eravamo vicini, ma vedremo domani. La gara è aperta, il circuito è impegnativo e fa molto più caldo rispetto al solito, per cui saranno molto importanti le gomme e le strategie. Noi venerdì abbiamo mostrato un buon passo, penso avremo buone opportunità. Di sicuro sarà importante la partenza, che a Suzuka è sempre un momento critico, ma l’aspetto chiave sarà la tattica sui pit-stop”.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

LOTTA CON MERCEDES Se la Ferrari non ride, di sicuro non lo fa neppure la Mercedes (Hamilton è 7° con Russell 8°), rivale della rossa in classifica Costruttori: “Siamo concentrati sulla lotta per il secondo posto e nelle prossime gare sarà importante continuare a spingere in fabbrica e in pista, perché è il modo migliore per ottenere successi. Basta un decimo per recuperare cinque o sei posizioni, quindi se potremo portare qualcos’altro lo faremo entro la fine della stagione. I problemi Red Bull a Singapore? Probabilmente è stato un episodio, ma per definizione credo che Suzuka sia la pista migliore per loro e non ci aspettavamo niente di diverso. Avremo altre occasioni, l’obiettivo è mettere un po’ di pressione perché se lo faremo allora loro commetteranno più errori, come abbiamo visto a Marina Bay”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/09/2023