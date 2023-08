Mercedes prolunga i contratti di Hamilton e Russell fino al 2025

Alla vigilia del weekend del GP Italia, la Mercedes ha comunicato di aver prolungato i contratti di Lewis Hamilton e George Russell fino al termine del 2025, mettendo così la parola fine a una serie di indiscrezioni che avevano animato il mercato piloti negli scorsi mesi. Il nome del sette volte iridato era stato infatti affiancato a più riprese a quello della Ferrari, uno scenario però più volte smentito dai diretti interessati. Il CEO della scuderia Mercedes, Toto Wolff, ha espresso grande soddisfazione per il duplice accordo raggiunto con i due piloti: ''Continuare con la nostra attuale formazione di piloti è stata una decisione semplice. Abbiamo la coppia più forte sulla griglia ed entrambi i piloti stanno giocando un ruolo cruciale nella squadra per farci avanzare. La forza e la stabilità che forniscono saranno elementi fondamentali per il nostro successo futuro''.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. 💪 pic.twitter.com/MSdlhUrOX7 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023

RAPPORTO ULTRADECENNALE La storia ormai decennale tra Lewis Hamilton e la Mercedes si allunga così di un ulteriore biennio, portando a 13 le stagioni totali assieme per il binomio. Con la scuderia della casa tedesca il britannico ha ottenuto finora 82 vittorie e 78 pole position, conquistando sei dei suoi sette titoli iridati. Hamilton ha commentato così il prolungamento contrattuale: ''Sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo dedicato insieme gli ultimi dieci anni a raggiungere questo obiettivo. Essere al top non avviene dall’oggi al domani o in un breve periodo di tempo, ci vuole impegno, duro lavoro e dedizione ed è stato un onore entrare nei libri di storia con questa incredibile squadra. Non siamo mai stati così affamati di vincere. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni battuta d'arresto. Continuiamo a inseguire i nostri sogni, continuiamo a lottare indipendentemente dalla sfida e vinceremo ancora. Sono grato alla squadra che ha mi ha supportato sia dentro che fuori dalla pista. La nostra storia non è finita, siamo determinati a ottenere di più insieme e non ci fermeremo finché non lo faremo''.

RINNOVO MAI IN DUBBIO Nonostante le voci degli ultimi mesi, Wolff non ha mai temuto di interrompere il rapporto con Hamilton. Il boss della Mercedes lo ha detto spesso nel recente passato e lo ha ribadito commentando questo nuovo biennale: ''La nostra partnership con Lewis è una delle più riuscite nella storia di questo sport. Il fatto che avremmo continuato insieme è sempre stata una formalità ed è stimolante per tutti noi confermarlo pubblicamente. Le sue qualità di pilota da corsa puro sono illustrate dal suo straordinario record, ma nel corso degli anni trascorsi insieme, è cresciuto fino a diventare un pilastro e un leader del nostro team. Queste qualità di leadership sono cruciali mentre ci concentriamo nuovamente sulla lotta per i campionati del mondo. Essendo la più grande star globale della F1, ha anche svolto un ruolo chiave nel dare forma ai nostri impegni verso la diversità, l’inclusione e la sostenibilità, che costituiranno le basi del nostro successo negli anni a venire''.

DAL VIVAIO ALLA PRIMA SQUADRA Se Hamilton era stato strappato a suon di euro alla McLaren, il suo compagno di squadra George Russell rappresenta il prodotto più prezioso del vivaio Mercedes, di cui fa parte fin dal 2017. Dopo aver debuttato in F1 al volante della Williams, dallo scorso anno il 24enne è stato promosso nel team della casa di Stoccarda. Nel 2022 ha ottenuto la sua prima vittoria del GP Brasile. Russell ha ricordato il suo percorso commentando l'estensione contrattuale: ''Sono cresciuto con questa squadra da quando sono entrato a far parte del programma Junior nel 2017. È casa mia ed è fantastico estendere il nostro rapporto speciale fino al 2025. Dopo essere salito sul sedile da corsa della Mercedes lo scorso anno, volevo premiare la fiducia e la convinzione che Toto e il resto della squadra hanno riposto in me. Ottenere la mia prima pole position e vincere una gara l’anno scorso è stata un’emozione indimenticabile. Ancora più importante, però, è stato fantastico lavorare con tutti a Brackley e Brixworth per fare progressi con la nostra vettura e portare avanti il nostro sviluppo. La loro lealtà, visione e il duro lavoro sono fonte di ispirazione. Abbiamo fatto alcuni passi significativi negli ultimi 18 mesi e stiamo diventando sempre più forti come squadra. Sono entusiasta di continuare a sfruttare questo slancio nel 2024 e 2025 mentre continuiamo a concentrarci sul ritorno in prima linea''.

Our #63. 💙 This is still just the beginning of our journey together with George and we can't wait to see what comes next. 👊 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023

SCELTA NATURALE Parlando del rinnovo di Russell, Wolff ha spiegato come la decisione fosse piuttosto semplice dopo quando messo in mostra dal britannico nel suo primo anno e mezzo con Mercedes: ''George è una delle stelle principali della sua generazione. Ha ripagato la fiducia che abbiamo dimostrato in lui promuovendolo a titolare. La sua prima pole position in Ungheria e la prima vittoria nel GP a San Paolo sono stati momenti straordinari della scorsa stagione. Come pilota, combina una velocità tagliente con la tenacia di un vero combattente. Ma porta anche un'intelligenza e un'attenzione ai dettagli che lo aiuteranno a continuare a crescere, svilupparsi e migliorare ulteriormente. È una scelta naturale per la squadra e siamo lieti di aver prolungato il rapporto per i prossimi anni''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/08/2023