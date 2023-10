Antonelli: ufficiale l'esordio con Prema nel 2024

PRIMO NOME E' di fatto il primo pilota ufficialmente al via della stagione 2024 di Formula 2 quello di Andrea Kimi Antonelli. La conferma da parte del team Prema è arrivata in mattinata, all'indomani della conclusione della Formula Regional European Championship by Alpine, ma l'anticipazione era uscita settimane fa. A lasciargli il poso in seno al team veneto potrebbe essere Frederik Vesti, anch'egli pilota del vivaio Mercedes, ma poco convincente. Quasi certa invece la riconferma per una seconda stagione di Oliver Bearman, pilota Ferrari che invece ha mostrato competitività fin da subito.

PROGRESSIONE INVIDIABILE Pilota del vivaio Mercedes F1 Team fin dai tempi del kart, il bolognese ha mostrato ottime qualità nella pur breve carriera in monoposto. Cinque i titoli intascati in queste due annate: dal campionato italiano e tedesco di Formula 4 lo scorso anno, ai titoli della serie Middle-East e European della Formula Regional passando per la vittoria nei FIA Motorsport Games. Ora la scommessa di Mercedes che gli farà saltare la Formula 3 per, magari, giocarsi una stagione di puro apprendistato nel 2024. L'obiettivo concreto per Antonelli sembra essere il 2025, ma la storia ci insegna che gli esordienti spesso diventano in fretta gli uomini da battere.

Pubblicato da Marco Borgo, 23/10/2023