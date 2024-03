Dalla pista di Gedda alla verifica in classe: la dura vita di Andrea Kimi Antonelli

Il giovane Andrea Kimi Antonelli è uno dei talenti più attesi nel mondo del motorsport. A 18 anni ancora da compiere - spegnerà le candeline nel prossimo mese di agosto - la sua vita si divide ancora tra l'impegno in pista e quello più tradizionale da studente delle scuole superiori.

CARRIERA FOLGORANTE Dopo aver vinto nel 2022 il campionato italiano di Formula 4 e lo scorso anno il titolo in Formula Regional europea, Antonelli è stato promosso a gareggiare in Formula 2, l'ultima categoria propedeutica prima del possibile grande salto in F1. Il suo debutto nella massima categoria è dietro l'angolo: da qualche anno è stato inserito nel programma Giovani Piloti del team Mercedes e il team guidato da Toto Wolff ha in programma quest'anno alcune sessioni di test per fargli prendere confidenza con la monoposto. In F2 corre per il team Prema e il suo compagno di squadra è Oliver Bearman, il diciottenne britannico che nel weekend ha stupito tutti con il suo ottimo esordio in sostituzione di Carlos Sainz al volante della Ferrari nel GP Arabia Saudita.

F1, Andrea Kimi Antonelli con Toto Wolff (Mercedes AMG F1) | Foto: Instagram @Kimi.Antonelli.Official

VOLANTE E LIBRI A Gedda era presente anche Antonelli, impegnato nel secondo round del campionato di F2. Il bolognese ha chiuso in sesta posizione sia la gara sprint sia quella principale, mostrando buoni progressi dopo il difficile debutto in Bahrain. Archiviato il weekend motoristico, il bolognese si è preparato al ritorno in Italia e all'aeroporto ha incrociato il telecronista di Sky Sport Carlo Vanzini. Quest'ultimo lo ha immortalato in una foto, pubblicata poi sui social, con un libro di scuola in mano. Antonelli frequenta l'Istituto Tecnico Specializzato ''Salvemini'' di Bologna e il testo che si stava portando appresso era intitolato ''Impresa, marketing e mondo''. Come svelato da Vanzini, il ragazzo stava sfruttando i momenti in aeroporto per studiare in vista di una verifica che lo attende già quest'oggi.

PROF COMPRENSIVI Coniugare gli impegni sportivi con lo studio non è semplice, ma Antonelli in una recente intervista aveva spiegato di riuscirci anche grazie all'aiuto dei suoi docenti: ''I professori sono molto comprensivi e mi aiutano perché comprendono la mia situazione considerato l'impegno sportivo. Porto sempre con me i libri in trasferta e ogni tanto studio in albergo. Finora ce l'ho fatta''. Tra le materie in cui la sua carriera in pista lo aiuta c'è sicuramente l'inglese perché, come da lui stesso spiegato, è la lingua che si parla quando è nei circuiti.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/03/2024