Zandvoort: Antonelli si laurea campione

ANTONELLI CAMPIONE E' Andrea Kimi Antonelli il vincitore della Formula Regional European Championship by Alpine, edizione 2023. L'italiano ha chiuso i giochi con un round di anticipo. La tappa che chiuderà la stagione si disputerà il prossimo fine settimana sulla pista tedesca di Hockenheim. A Zandvoort il pilota di punta della Prema ha messo le mani sulla corona dominando la corsa della domenica, gara resa insidiosa dalla pioggia.

RIVALE OSTICO Il 17enne bolognese ha dimostrato ottime prestazioni vincendo il campionato cadetto alla prima stagione con la squadra veneta che lo aveva laureato campione dodici mesi fa del campionato italiano di Formula 4. Su diciotto manche fin qui disputate il pilota già sotto contratto da tempo con Mercedes ha collezionato un solo ritiro. Undici gli arrivi a podio, cinque di questi da vincitore. Il peggior piazzamento è stato l'undicesimo posto di Monza mentre di solito riusciva a stare nei top-five. Niente da fare dunque per Martinius Stenshorne e Tim Tramnitz che hanno chiuso alle spalle di Antonelli e si giocheranno il piazzamento nel round finale.

DIREZIONE FORMULA 2? Già nelle scorse settimane era uscita la notizia che voleva Antonelli indirizzato dal suo management e da Mercedes direttamente in Formula 2 nel 2024, quasi sicuramente con Prema. La notizia non è ancora ufficiale ma se confermata arriverà sicuramente in tempi brevi. Per l'italiano si preannuncia una carriera ''alla Verstappen'', saltando una categoria (la Formula 3, ndr) per avvicinarsi velocemente alla Formula 1. Qualcuno infatti parla già di lui per il post-Hamilton...

Pubblicato da Marco Borgo, 15/10/2023