L'appendicite mette KO Carlos Sainz: il sostituto è Oliver Bearman

La Ferrari ha comunicato che Carlos Sainz non prenderà parte al resto del weekend del GP Arabia Saudita. Al pilota spagnolo, che mercoledì aveva saltato l'incontro con i media e che ieri era apparso molto sofferente nella giornata di prove libere, è stata diagnosticata un'appendicite e dovrà essere operato. A sostituirlo sarà il giovane Oliver Bearman.

F1 2024, GP Arabia Saudita: Carlos Sainz (Ferrari) | Foto XPB

CHI È BEARMAN Il britannico fa parte della Ferrari Driver Academy dalla fine del 2021 ed è attualmente impegnato in F2 con il team Prema Racing. Oliver James Bearman, questo il suo nome completo, è nativo di Chelmsford e deve ancora compiere 19 anni: lo farà il prossimo 8 maggio. Sarà dunque nettamente il pilota più giovane al via del GP Arabia Saudita. Non si tratterà comunque della sua prima esperienza al volante di una monoposto di F1: lo scorso anno ha preso parte alla prima sessione di prove libere del GP Messico al volante della Haas, replicando poi l'esperienza nel GP Abu Dhabi. In precedenza, aveva svolto un test privato con la Ferrari sul circuito di Fiorano. Quest'anno ricopre il ruolo di pilota di riserva sia per la Ferrari sia per la scuderia americana.

F1 2024: Oliver Bearman | Foto XPB

LA CARRIERA Messosi in mostra nei campionati di kart britannici, Bearman ha esordito sulle monoposto partecipando nel 2020 all'ADAC F4 Championship e al campionato italiano di F4, ottenendo in entrambe le competizioni un podio. L'anno successivo ha replicato l'impegno, vincendo entrambi i titoli. Questi risultati gli sono valsi la promozione in F3 con il team Prema Racing: grazie a una vittoria e 8 podi ha chiuso al terzo posto il campionato 2022. Con la scuderia italiana nel 2023 è passato alla F2, l'ultima categoria propedeutica prima della F1: la prima stagione è stata positiva, con quattro vittorie, tre pole position, sei podi e il sesto posto finale. L'impegno è stato rinnovato per quest'anno, ma l'esordio in Bahrain è stato piuttosto deludente con zero punti conquistati. Ora, la grande occasione di guidare, ancora teenager, una Ferrari in F1.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/03/2024