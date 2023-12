Bearman rinnova con Prema, Verschoor ritrova Trident

PREMA AL COMPLETO Continuano a definirsi le formazioni dei piloti che i team di Formula 2 schiereranno al via della stagione 2024 della serie cadetta. Dopo i recenti test di Abu Dhabi si stanno confermando i movimenti visti all'indomani dell'ultima gara stagionale. Il team Prema ha chiuso l'accordo con Oliver Bearman. L'inglese, dopo un'ottima stagione da debuttante, ha scelto di rimanere nel team italiano per andare a caccia del titolo. Il 18enne del vivaio Ferrari condividerà il box con il debuttante Andrea Kimi Antonelli.

VERSCHOOR CON TRIDENT Quarto tentativo per Richard Verschoor che ritornerà al via della categoria propedeutica con l'italiana Trident. L'olandese corse con la squadra di Maurizio Salvadori nella stagione 2022. Quest'anno sarà chiamato ad una stagione solida viste le ottime prestazioni e una costante presenza nel gruppo dei primi che però non lo hanno visto finora emergere con determinazione.

CORREA CON DAMS La squadra francese rilevata dall'ex Formula 1 Charles Pic cambierà in toto la propria line-up presentandosi nel 2024 con i piloti già provati nei test: Jak Crawford e Juan Manuel Correa. Quest'ultimo proviene dal team Van Amersfoort mentre Crawford ha debuttato quest'anno con Hitech. Per lo statunitense sarà la stagione decisiva dopo il ritorno nel 2022 con il team olandese dopo due stagioni in Formula 3 con ART a seguito del grave incidente del 2019 di Spa.

PARTENZE Con la formazione ormai completa - ed i piloti in sospeso visti nei test - sono dati già come partenti Frederik Vesti, vice-campione quest'anno, e Arthur Leclerc. Il primo potrebbe rimanere legato al programma Mercedes venendo magari girato al mondo GT mentre per il monegasco si parla di un'uscita dal Ferrari Driver Academy rimanendo però legato al team di Maranello. Possibile che per lui si aprano le porte del WEC, magari come riserva ora che sta prendendo forma anche l'equipaggio della terza vettura, o delle competizioni GT3. Il campione Theo Pourchaire non ha trovato posto in Formula 1 e ha scelto la SuperFormula giapponese per la prossima stagione. Saluta anche Jack Doohan che rimane riserva dell'Alpine in Formula 1.

Pubblicato da Marco Borgo, 25/12/2023