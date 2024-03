F1 GP Arabia Saudita 2024, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE JEDDAH F1 Dopo il primo GP in Bahrain la Formula 1 non si ferma e torna subito in pista per il secondo appuntamento del Mondiale 2024: a ospitare Max Verstappen e rivali è il circuito cittadino di Jeddah per la quarta edizione del GP d'Arabia Saudita. Ci sarà più lotta al vertice o la Red Bull - nonostante le polemiche e la spaccatura interna al box - continuerà a dominare? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Arabia Saudita 2024.

Qualifiche GP d'Arabia Saudita 2024 live dalle 17.45 di venerdì 8 marzo. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.