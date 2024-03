F1 GP Arabia Saudita 2024, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE JEDDAH F1 Dopo il primo GP in Bahrain la Formula 1 non si ferma e torna subito in pista per il secondo appuntamento del Mondiale 2024: a ospitare Max Verstappen e rivali è il circuito cittadino di Jeddah per la quarta edizione del GP d'Arabia Saudita. Ci sarà più lotta al vertice o la Red Bull - nonostante le polemiche e la spaccatura interna al box - continuerà a dominare? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Arabia Saudita 2024.

Prove libere 2 GP d'Arabia Saudita 2024 live dalle 17.45 di giovedì 7 marzo. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.