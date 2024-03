F1 GP Arabia Saudita 2024, LIVE PL1: Verstappen davanti ad Alonso e Perez, Leclerc 5°

LIVE JEDDAH F1 Dopo il primo GP in Bahrain la Formula 1 non si ferma e torna subito in pista per il secondo appuntamento del Mondiale 2024: a ospitare Max Verstappen e rivali è il circuito cittadino di Jeddah per la quarta edizione del GP d'Arabia Saudita. Ci sarà più lotta al vertice o la Red Bull - nonostante le polemiche e la spaccatura interna al box - continuerà a dominare? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Arabia Saudita 2024.

Prove libere 1 GP d'Arabia Saudita 2024 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

15.35 - Ci fermiamo, ma solo per il momento. Appuntamento alle 17.45 di oggi pomeriggio, per la cronaca in diretta delle prove libere 2 del GP d'Arabia Saudita 2024. Passate un buon pomeriggio, ciao!

15.32 - La classifica finale delle FP1:

15.30 - Bandiera a scacchi! Finisce qui la prima sessione di prove libere del GP Arabia Saudita 2024.

15.27 - Piccola incomprensione in pista tra Sainz e Sargeant: il pilota americano è stato un po' ostacolato dal ferrarista, e si è molto lamentato via radio.

15.25 - Ultimi minuti della sessione e c'è tempo per qualche giro in simulazione gara: in pista con gomme Hard (usate in precedenza) Verstappen, Russell, Leclerc, Sainz e Hamilton mentre Norris è al lavoro con le Soft (ma con alto carico di benzina visto che è di cinque secondi più lento del suo miglior tempo).

15.22 - Non l'abbiamo detto prima, ma anche Sainz si è poi migliorato con lo stesso treno di Soft. Carlos alla fine è riuscito a superare Norris, inserendosi in sesta posizione (a mezzo secondo circa dalla vetta).

15.19 - Un po' come accaduto anche in Bahrain, Fernando Alonso è l'ultimo dei big a effettuare la simulazione qualifica, dunque completata in condizioni leggermente migliori rispetto agli altri. Il pilota dell'Aston Martin è secondo con 186 millesimi di gap da Verstappen a parità di gomme Soft.

15.16 - Terzo tentativo lanciato per Leclerc con lo stesso treno di gomme Soft. Il monegasco stavolta sì che si avvicina alla vetta: quarto posto per Charles, che è a 371 millesimi dal tempo segnato poco fa da Verstappen. Si migliora anche Perez, secondo a 2 decimi dal compagno.

15.13 - Leclerc si migliora al secondo tentativo, ma resta comunque lontano dalla vetta: Charles è adesso sesto, con 792 millesimi da Max.

15.11 - Ed ecco un grande classico della F1 di questi anni di dominio Red Bull: Verstappen si lamenta via radio della macchina, e poi segna il miglior tempo assoluto. 1:29.659 per Max, che adesso rifila 3 decimi e mezzo a Russell.

15.09 - Si aggiunge alla festa dei ''gomme rosse'' anche Perez, che si prende il quinto tempo con 4 decimi di ritardo da Russell e Verstappen. Hamilton è quarto, alle spalle anche di Norris, con 246 millesimi dalla vetta.

15.07 - Non granchè il giro dei due piloti Ferrari: Sainz è quinto a 7 decimi da Russell, con Leclerc ottavo a quasi 9 decimi. C'è da dire che il tempo di Charles è stato un po' disturbato dal traffico, mentre Carlos non è stato inquadrato dalle telecamere.

15.04 - Verstappen si mette al comando con le Soft, ma poi è di nuovo Russell a prendersi la vetta con un giro di soli tre millesimi più veloce: 1:30.011 per l'inglese della Mercedes, mentre si lanciano anche i piloti Ferrari e Hamilton a parità di gomme.

15.01 - In attesa dei giri con le Soft di tutti gli altri big, ecco la classifica al giro di boa di questa sessione:

14.58 - Norris si mette al comando con le Soft, ma il suo giro non è esattamente irresistibile. 1:30.424 per l'inglese, che ha solo 130 millesimi di vantaggio sul tempo di Norris nonostante pneumatici di due step più morbidi.

14.55 - Situazione di relativa calma adesso in pista: fuori dai box abbiamo soltanto Alonso, Bottas, Albon, Norris e Hulkenberg. Attenzione proprio a Norris che è il primo dei big ad aver montato le gomme Soft.

14.52 - Prima di tornare ai box al termine di un run di 10 giri, Russell ha abbassato ulteriormente il miglior tempo: 1:30.554 per l'inglese di casa Mercedes.

14.50 - Questione Ferrari: la rossa ha portato in Arabia un'ala a basso carico aerodinamico che dovrebbe essere usata in questo circuito, che è molto veloce e permette di scaricare il posteriore. Per il momento, però, sia Sainz sia Leclerc stanno usando lo stesso alettone già montato in Bahrain. Probabilmente verrà effettuata una prova comparativa più in avanti in questa sessione o direttamente nelle prove libere 2.

14.48 - Hamilton si lamenta via radio: ''Ragazzi, dobbiamo sistemare il bouncing (e cioè i saltellamenti ad alta velocità, ndr) sul posteriore''.

14.47 - Facendo un riepilogo delle posizioni: Russell al comando, seguito da Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton e Perez. Gasly è settimo, primo dei piloti con gomme Medium, con Sainz, Albon e Norris a chiudere la top-10.

14.44 - Intanto George Russell si prende la leadership: 1:30.806 per l'inglese della Mercedes. Verstappen è secondo a 107 millesimi, con Leclerc a 129 dal leader. Tutti i big stanno girando con gomme Hard, ad eccezione di Norris, che ha le Medium.

14.42 - Verstappen si prende la seconda piazza, con 393 millesimi da Alonso. Intanto Stroll commette un errore che non sembra aver causato grandi conseguenze: il pilota canadese ha pizzicato con l'anteriore sinistra il muro in curva-22, ma ha proseguito senza apparenti danni. Ovviamente è anche rientrato ai box per verificare che sia tutto ok.

👀 ''¡Oooops!'' Stroll toca el muro y el cubre llantas ha salido volando.



➡️ El canadiense vuelve al box para intentar subsanar el problema. #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/wsym3yJof7 — SoyMotor.com (@SoyMotor) March 7, 2024

14.40 - La pista ovviamente è molto sporca e quindi i piloti giro dopo giro si migliorano sempre più, man mano che le gomme dure usate dalla maggior parte dei piloti entrano in temperatura. 1:30.961 per Fernando Alonso, che adesso è di 4 decimi davanti a Leclerc, Hamilton e Perez, tutti molto vicini.

14.37 - Leclerc si inserisce al comando, ma è subito battuto dal vincitore della passata edizione del GP d'Arabia Saudita, Sergio Perez: 1:32.072 per Checo, che rifila 181 millesimi a Charles e 337 millesimi al compagno Verstappen in questo primo giro lanciato del weekend. Tutti e tre hanno gomme Hard ovviamente nuove.

14.35 - Hamilton al comando della sessione in 1:32.590. Gomme Hard per il sette volte iridato, che precede di 270 millesimi Norris, che però è su Pirelli Medium.

14.32 - In pista anche i due ferraristi, e non è scontato: Carlos Sainz pè stato poco bene nella giornata di ieri e non è ancora al 100%, ma stringe i denti per non perdere neppure un minuto di lavoro in questo weekend.

14.30 - Ci siamo, semaforo verde e si parte! Via alle prove libere 1 del GP d'Arabia Saudita 2024, con Valtteri Bottas che è il primo a scendere in pista, seguito da Lewis Hamilton.

14.25 - Cinque minuti al via della prima sessione di libere del weekend saudita. Tempo per parlare del... tempo, perché a Jeddah fa sensibilmente più caldo rispetto al clima che c'era in Bahrain nello scorso fine settimana. 41 gradi l'asfalto, 27 l'aria, ma le temperature si abbasseranno visto che in qualifica e in gara si gira in notturna. Per questa prima sessione, però, c'è ancora il sole a illuminare l'asfalto del Corniche Circuit.

14.20 - Ricordiamo che le gomme in questo fine settimana saranno di uno step più morbide rispetto a quelle viste pochi giorni fa in Bahrain: la Pirelli porta in pista C2, C3 e C4, ma c'è da dire che l'asfalto di Jeddah è molto meno abrasivo di quello di Sakhir.

#Jeddah is the second longest track on the calendar, particularly twisty with 27 corners. The circuit has a smooth surface but the speeds are very high with an average per lap of 250 km/h, second only to Monza! 🛞#Fit4F1 #Formula1 #Pirelli @F1 pic.twitter.com/unWwmzvl5m — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 7, 2024

14.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prime prove libere del weekend di Jeddah, che partiranno tra 15 minuti. Pronti? A breve le auto saranno di nuovo in pista spegnendo (almeno per un'oretta) le infinite polemiche nel paddock dei GP.