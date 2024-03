F1 GP Arabia Saudita 2024, le pagelle di Jeddah

Le pagelle di MotorBox dopo il GP dell'Arabia Saudita 2024 a Sakhir: Verstappen sempre perfetto: bravissimo Bearman, driver of the day

Le pagelle della seconda gara dell'anno, il Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah, vedono assegnati i voti più alti al vincitore, che ha dominato come sempre, e al rookie, che si è difeso benissimo pur essendo salito solo ieri per la prima volta in carriera su una macchina di Formula 1. Parliamo di Max Verstappen e di Oliver Bearman, il sostituto dello sfortunato Carlos Sainz in Ferrari. Buone gare per Perez e Leclerc

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 Inossidabile. Niente e nessuno può scalfirlo. La cosa più difficile che fa è non addormentarsi, conducendo la gara praticamente sempre, tranne per qualche giro dopo la Safety Car.

SERGIO PEREZ - VOTO 8,5 Nonostante l'unsafe release, riesce comunque a sfruttare la superiorità della sua Red Bull per tenere Leclerc a distanza. Ancora un secondo posto per lui, ma per battere Max serve altro.

CHARLES LECLERC - VOTO 8 Buona gara, ma l'impressione è che non abbia fatto il massimo. Il fast lap all'ultima tornata fa storcere il naso: perché non ha provato a portarsi a 5 secondi dal penalizzato Perez?

OSCAR PIASTRI - VOTO 7 Parte quinto e arriva quarto. Bene, no? E invece a fatto vedere tutti i suoi limiti nel lungo duello (perso) con Lewis Hamilton, svantaggiato dalle gomme. Risultato comunque positivo.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7,5 Con una monoposto inferiore sulla carta e sulla pista, non si è mai fatto avvicinare da Russell, difendendo un quinto posto che vale quanto un podio. Il suo talento è ancora vivo.

GEORGE RUSSELL - VOTO 6 Ci si aspettava ben di più da lui oggi, la Mercedes lo privilegia nel differenziare le strategie con il compagno, ma con il senno di poi avrebbe dovuto fare il contrario.

OLIVER BEARMAN - VOTO 10 Cosa si può chiedere di più a un 18enne salito in auto al sabato? Dopo il sorpasso su Hulk è stato sul ritmo di Russell e Alonso non facendosi riprendere da Norris e Hamilton. Bravo.

LANDO NORRIS - VOTO 6,5 La scelta di non fermarsi durante la Safety Car ha messo in salita la sua gara. Dal primo posto in cui si era ritrovato all'ottavo. A fine gara non riesce a riprendere il rookie Bearman

LEWIS HAMILTON - VOTO 6 Non un buon periodo per Lewis, il nono posto oggi è dipeso dalla strategia, ha comunque tenuto dietro Piastri con esperienza per tre quarti di gara, fino all'inevitabile sosta ai box.

NICO HULKENBERG - VOTO 7 La strategia, l'esperienza e la sua guida lo portano a un punticino che vale e significa molto, per lui e per la sua scuderia. Finalmente uno squillo in gara e non solo in qualifica.

VEDI ANCHE

I voti degli altri

ALEXANDER ALBON - VOTO 7

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6,5

YUKI TSUNODA - VOTO 5

ESTEBAN OCON - VOTO 6,5

LOGAN SARGEANT - VOTO 6

DANIEL RICCIARDO - VOTO 4

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5

GUANYOU ZHOU - VOTO 6

LANCE STROLL - VOTO 4

PIERRE GASLY - VOTO SV

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/03/2024