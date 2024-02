Sainz dopo l'ingaggio di Hamilton da parte della Ferrari: "Sapevo prima di tutti voi"

Nel clamoroso passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dalla stagione 2025 l'altra faccia della medaglia è rappresentata da Carlos Sainz. Lo spagnolo è legato al Cavallino Rampante da un contratto che scadrà a fine 2024 e stava trattando il rinnovo, prima che i fatti emersi negli scorsi giorni interrompessero ogni discorso. Sebbene la notizia dell'ingaggio del sette volte iridato sia stata piuttosto inaspettata, Sainz era comunque a conoscenza dei fatti prima che questi divenissero pubblici.

NESSUNA SORPRESA A confermarlo è stato lo stesso Sainz ai microfoni dell'emittente britannica Sky Sports: ''Dall'interno sapevo e vedevo le cose prima di tutti voi, ero preparato. Voglio pensare solo a questa stagione, a fare del mio meglio per la Ferrari in questo campionato''.

CARRIERA IN CRESCITA La mancata conferma da parte della Ferrari non ha intaccato la convinzione del figlio d'arte sulle proprie capacità. Sainz ha spiegato: ''Sono un pilota che ogni anno diventa sempre più forte, non ho fatto passi indietro ma solo avanti nella mia carriera e sto continuando a crescere. Quest’anno compirò 30 anni ma mi sento più giovane e motivato che mai. So qual è il mio valore come pilota e so che ci saranno cose buone in futuro, ma quest'anno voglio fare del mio meglio con la Ferrari''.

MOTIVAZIONI ALTE La notizia dell'addio a fine anno per qualcuno inciderà negativamente sulle motivazioni di Sainz nel mondiale 2024, ma il diretto interessato respinge questa prospettiva: ''Sapere che sarà l’ultimo anno con la squadra non è la cosa più normale per iniziare una nuova stagione, ma appena metterò il casco in Bahrein (sede del primo Gran Premio, ndr) e scenderò in pista state certi che penserò solo ad andare il più velocemente possibile. E se ci sarà la possibilità di diventare campione del mondo, proverò a coglierla''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/02/2024