Antonelli è il campione della Formula 4 italiana

ANTONELLI CAMPIONE Il circuito del Mugello ha calato il sipario anche sul campionato italiano di Formula 4 laureando campione Andrea Kimi Antonelli. L'italiano del team Prema ha dominato la serie organizzata da ACI Sport che scoppia di salute a differenza di molte serie estere. Al Mugello, infatti, le monoposto in griglia erano ben 41, in rappresentanza dei team più importanti e conosciuti in Europa nel settore delle formule minori. Per Antonelli, come dicevamo, una stagione da record: 13 vittorie totali su 21 (una annullata per forte pioggia, ndr) e 14 pole position.

CAMPIONE ADAC Si parlava un gran bene nei kart dell'italiano che già da un paio di stagioni è sotto contratto con Mercedes. Alla prima stagione completa in monoposto, il pilota Prema arrivava al Mugello da neo campione della serie tedesca ADAC dove aveva vinto il titolo la scorsa domenica. In Toscana la Prema ha confermato di essere la squadra di riferimento. Presentatosi con sei monoposto, il team veneto ha piazzato tre piloti sul podio della corsa conclusiva. Per Antonelli, invece, dominio assoluto al Mugello vincendo tutte e tre le gare in programma. Niente da fare dunque per i rivali Alexander Dunne (US Racing) e Rafael Camara, compagno di Antonelli.

Pubblicato da Marco Borgo, 24/10/2022