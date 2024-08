F1 GP Italia 2024, Diretta LIVE Gara

LIVE MONZA F1 La Formula 1 arriva al consueto appuntamento di fine estate con l'Italia e con Monza. L'Autodromo Nazionale, che è stato recentemente rinnovato nell'asfalto e in alcune strutture, come da tradizione chiude la stagione europea prima del gran finale tra Asia e America. Ed è qui che riparte la caccia a Max Verstappen, che guida la classifica piloti ma che da qualche gara non ha più il vantaggio a cui ci eravamo abituati negli scorsi mesi e che, anzi, sembra dover inseguire la McLaren dell'amico-rivale Lando Norris. Monza è poi soprattutto la casa della Ferrari, che qui ha disputato un'ottima gara nel 2023 e che vuole ben figurare davanti al proprio pubblico anche grazie a un nuovo pacchetto di aggiornamenti tecnici. La Mercedes, intanto, prepara il post-Hamilton con il debutto di Kimi Antonelli, che presto sarà annunciato pilota titolare per il 2025. Insomma, non mancano proprio i motivi per restare tutto il weekend su MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Italia 2024 direttamente dalla sala stampa del circuito di Monza.

GP d'Italia 2024 live dalle 14.45 di domenica 1 settembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.