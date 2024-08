Formula 1, GP Italia 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Lando Norris e la McLaren stanno tentando di riaprire il mondiale. Dopo aver espugnato casa di Max Verstappen, trionfando nel Gran Premio d'Olanda di domenica scorsa, proveranno il bis a Monza, dove però a essere della partita punteranno anche e soprattutto i due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz, così come la coppia di piloti Mercedes composta da Lewis Hamilton e George Russell. Il Gran Premio d'Italia più incerto degli ultimi anni è alle porte, su un tracciato di Monza completamente riasfaltato per l'occasione. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del sedicesimo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 30 agosto

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 31 agosto

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 1 settembre

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 31 agosto

Qualifiche: 16.00 (diretta)

Domenica 1 settembre

Gara: 15.00 (diretta)

LINK UTILI - GP ITALIA 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

#F1 #Monza si è rifatta il look per l'#ItalianGP 2024 di questo weekend. Scoprite come si frena nelle iconiche curve del tracciato brianzolo grazie ai dati raccolti da @BremboBrakes pic.twitter.com/jQvh0YlCRA — motorbox.com (@motorboxcom) August 27, 2024

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

I tecnici Brembo considerano l'Autodromo Nazionale di Monza, lungo 5.793 metri, uno dei circuiti più esigenti per l’impianto frenante. Con un punteggio di difficoltà massimo di 5 su una scala da 1 a 5, il circuito presenta tre varianti che richiedono una pressione sul pedale del freno superiore ai 140 kg e decelerazioni che raggiungono almeno i 4,5 g. Durante un singolo giro, si contano sei frenate, con un tempo totale di utilizzo che sfiora appena gli 8 secondi. La Variante del Rettifilo, la prima curva dell'Autodromo Nazionale di Monza, rappresenta la sfida più ardua per l'impianto frenante delle monoposto. Queste ultime, che raggiungono i 328 km/h, devono decelerare fino a 90 km/h in soli 2,52 secondi, coprendo una distanza di 119 metri. Tale frenata impone ai piloti uno sforzo di 4,6 g e richiede un'applicazione di forza sul pedale del freno pari a 145 kg. La potenza frenante generata in questo breve lasso di tempo è di 2.588 kW, evidenziando l'eccezionale capacità di dissipazione termica e la precisione ingegneristica dell'impianto frenante.

IL METEO DEL GP

Venerdì 30 agosto: soleggiato; temperatura 22°-34°; precipitazioni 0%; umidità 43%

Sabato 1 settembre: per lo pù soleggiato; temperatura 22°-34°; precipitazioni 10%; umidità 44%

Domenica 2 settembre: per lo più soleggiato; temperatura 22°-32°; precipitazioni 10%; umidità 42%

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/08/2024