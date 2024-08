Ufficiale, un italiano torna in F1: Andrea Kimi Antonelli al posto di Hamilton nel 2025

Il dubbio che l’incidente durante le prove libere 1 del GP Italia a Monza avesse potuto cambiare i piani della Mercedes è iniziato a serpeggiare nel paddock della Formula 1. Toto Wolff però non ha avuto alcun dubbio, e il programma iniziale è andato avanti senza intoppi con l’annuncio ufficiale che è arrivato come da programma, nella mattinata di sabato 31 agosto: sarà Andrea Kimi Antonelli a sostituire Lewis Hamilton in Mercedes nel 2025.

Kimi Antonelli e George Russell | Foto: Mercedes

L’ANNUNCIO Per il momento nel comunicato ufficiale si parla soltanto della prossima stagione, ma non è un mistero che il 18enne italiano abbia con Toto Wolff un contratto fino al 2028 firmato nel 2019, quando era poco più che un bambino che dominava sui kart. “È una sensazione incredibile – commenta Kimi – essere annunciato come pilota ufficiale della Mercedes al fianco di Russell per il 2025. Arrivare in F1 è un sogno che ho avuto fin da quando ero un bambino. Voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nella mia carriera finora e per la fiducia che ha riposto in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Sarò concentrato a migliorare e a ottenere i migliori risultati possibili per la squadra”.

ITALIANO Antonelli è il primo italiano in Formula 1 dai tempi di Antonio Giovinazzi, che ha corso in Alfa Romeo tra il 2019 e il 2021, ma sarà il primo con una macchina di vertice dai tempi di Giancarlo Fisichella (Renault nel biennio 2005-2006). “La nostra lineup – aggiunge Wolff – di piloti per il 2025 combina esperienza, talento, gioventù e pura velocità. Siamo entusiasti di ciò che George e Kimi porteranno al team sia singolarmente, sia come coppia. La nostra nuova formazione è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia. È anche una testimonianza della forza del nostro programma junior e della nostra fiducia nei talenti cresciuti in casa''.

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/08/2024