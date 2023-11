Test Abu Dhabi, Day 1: Bearman leader, Antonelli subito veloce

PROVE INVERNALI A tre giorni dalla conclusione della stagione 2023, i team di Formula 2 sono tornati a girare sulla pista di Abu Dhabi per la prima delle tre giornate di test in programma. Occhi già al 2024 dunque con i piloti già annunciati al via che hanno provato con i nuovi team e quelli che sono in fase di finalizzazione che ci offrono uno specchio delle probabili formazioni per il prossimo anno.

PREMA DAVANTI Si conferma uno dei team di riferimento la Prema che ha comandato la seconda sessione, la più veloce, con Oliver Bearman. Il pilota Ferrari ha siglato il tempo limite in 1'36.092 precedendo il nuovo compagno di box, Andrea Kimi Antonelli, subito velocissimo. Il pilota Mercedes ha preceduto Victor Martins, pilota rimasto tra le file del team ART (campione con Theo Purchaire, ndr), e al comando nella sessione del mattino.

VERSCHOOR CI RIPROVA L'olandese Richard Verschoor ritrova il team Trident e si accoda ai primi tre seguito da Amaury Cordeel. Buoni tempi per Ralf Aron, passato da Trident con cui ha corso nel week end d'esordio all'Hitech GP. Metà schieramento per i due esordienti Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto. Prime prese di contatto anche per Pepe Martì, Rafael Vilalgomez, Jak Crawford e Ritomo Miyata. Più in difficoltà l'accoppiata Durksen/Mason del team PHM.

Test Abu Dhabi, day 1 (riepilogativa)

1. Oliver Bearman - Prema Racing - 1'36.092

2. Andrea Antonelli - Prema Racing - 1'36.257

3. Victor Martins - ART GP - 1'36.394

4. Richard Verschoor - Trident - 1'36.425

5. Amaury Cordeel - Hitech GP - 1'36.644

6. Dennis Hauger - MP Motorsport - 1'36.690

7. Paul Aron - Hitech GP - 1'36.801

8. Zak O'Sullivan - ART GP - 1'36.820

9. Isack Hadjar - Campos Racing - 1'36.876

10. Enzo Fittipaldi - Van Amersfoort - 1'36.891

11. Oliver Goethe - Trident - 1'36.959

12. Gabriel Bortoleto - Virtuosi Racing - 1'37.044

13. Franco Colapinto - MP Motorsport - 1'37.105

14. Zane Maloney - Carlin - 1'37.120

15. Juan Manuel Correa - DAMS - 1'37.170

16. Pepe Martì - Campos Racing - 1'37.463

17. Rafael Villagomez - Van Amersfoort - 1'37.511

18. Jak Crawford - DAMS - 1'37.567

19. Kush Maini - Virtuosi Racing - 1'37.644

20. Ritomo Miyata - Carlin - 1'37.796

21. Joshua Durksen - PHM Racing - 1'38.168

22. Joshua Mason - PHM Racing - 1'38.172

Pubblicato da Marco Borgo, 29/11/2023