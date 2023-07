La F1 annuncia il calendario 2024: 24 gare, tante novità, ma Imola e Monza rimangono

Fia e F1 hanno annunciato il calendario ufficiale della stagione 2024, la prima che vedrà disputarsi ben 24 gran premi. Si tratta del numero di gare che spesso è stato indicato dai vertici del campionato come limite massimo a cui ambire. Sarà un anno lunghissimo, con gli appuntamenti spalmati da inizio marzo a inizio dicembre.

CALENDARIO REGIONALIZZATO Dopo le polemiche per la distribuzione geografica poco sensata di diversi gran premi, basti pensare agli appuntamenti di Baku e Miami posizionati uno dopo l'altro, la FIA e la F1 hanno puntato a una maggiore regionalizzazione del calendario per diminuire i costi legati alla logistica e rendere la stagione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Per questo motivo il GP Giappone perde la sua tradizionale data di inizio autunno per venire invece disputato ad aprile, mentre il GP Azerbaijan scala a settembre e il GP Qatar sarà la penultima gara prima della chiusura confermata in quel di Abu Dhabi.

GARE AL SABATO Il Medio Oriente sarà protagonista in apertura e in chiusura di campionato. Detto dei due appuntamenti di dicembre, a inizio marzo si correranno i primi due gran premi in Bahrain e in Arabia Saudita. La novità principale per questi due appuntamenti è che, per rispettare l'inizio del Ramadan che cadrà nella domenica in cui si sarebbe dovuto correre a Gedda, entrambi si disputeranno al sabato invece che alla domenica per mantenere 7 giorni di stacco tra una gara e l'altra.

RITORNA LA CINA Negli ultimi anni abbiamo assistito a molte new entry in calendario, mentre per il 2024 non ci sono nuovi gran premi ad affacciarsi nel Mondiale di F1. Torna però il GP Cina nella consueta data di aprile, dopo le cancellazioni delle ultime 4 edizioni per via della pandemia di Covid-19. Rimane la pausa estiva tra la fine di luglio e la fine di agosto, mentre si aggiunge un'altra lunga pausa tra la fine di settembre e la fine di ottobre, aperta dal GP Singapore e chiusa dal GP Stati Uniti. Proprio gli USA confermano il primato di gare con gli appuntamenti di Miami, Austin e Las Vegas.

LE DATE ITALIANE Come da previsioni, il nostro paese mantiene due gare, con il GP Emilia Romagna in programma a Imola il 19 maggio, mentre il GP Italia in programma a Monza anticipa leggermente e si disputerà domenica 1 settembre. Da sottolineare il finale folle di stagione: tre domeniche consecutive a cavallo tra ottobre e novembre, due domenice di pausa e poi altra tripletta con Las Vegas a precedere il finale nel Medio Oriente.

MONDIALE F1 CALENDARIO 2024

F1 2024: calendario

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/07/2023