Come frena una F1 a Spa Francorchamps? I segreti del GP Belgio con Brembo

BELGIO, DODICESIMA TAPPA Siamo all'ultimo GP prima della pausa estiva. Il campionato del mondo 2023 si è trasformato in una cavalcata inarrestabile di Max Verstappen e della Red Bull Racing, che dominano in entrambe le classifiche del mondiale. Mercedes e McLaren sembrano le squadre meglio attrezzate per provare a impensierirei campioni del mondo in carica, sebbene un tracciato come Spa sembri essere disegnato per le carattersitiche della RB19. Proverà a riemergere dalle secche di metà classifica anche la Ferrari, reduce da due GP non all'altezza del suo blasone. Per recuperare qualche decimo, i tecnici delle squadre inseguitrici avranno studiato a fondo i dati della Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1 - che hanno rielaborato e aggiornato i numeri della pista belga dopo il GP del 2022. Ecco tutti i segreti del circuito che ospiterà il GP del Belgio domenica prossima, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa di Spa Francorchamps. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI SPA FRANCORCHAMPS

La carta d'identità della pista

Ultimo appuntamento per la Formula 1 prima di quattro settimane di sosta, durante le quali i team dovranno osservare anche un periodo di chiusura di 14 giorni consecutivi. Secondo i tecnici Brembo, il Circuit de Spa-Francorchamps rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4. La pista belga è considerata la pista più completa della Formula 1 perché in poco più di 7 km si trovano curve e rettilinei che presentano diverse particolarità. Uno dei suoi tratti caratteristici è la presenza di tre frenate nelle quali il pilota preme il pedale del freno per almeno 2 secondi e 7 decimi, un tris che non presenta nessun altro tracciato in calendario. ​

Categoria di frenata : Hard (4 su 5)

: Hard (4 su 5) Tempo speso in frenata : 14%

: 14% Lunghezza circuito 7.004 metri

7.004 metri Numero di giri : 44

: 44 Numero di frenate : 8

: 8 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 5 e curva 18.

Tutte le frenate

110 per sette

Pur essendo la pista più lunga del Mondiale, i freni al Circuit de Spa-Francorchamps vengono usati appena 8 volte al giro e soltanto in una nelle ultime 5 curve. Ogni giro l’impianto frenante è in funzione per 14 secondi e mezzo, equivalenti al 14 per cento della durata complessiva della gara. Ciò nonostante per 3 curve consecutive, dalla 7 alla 9, i piloti devono far ricorso ai freni, anche se in 2 di queste l’impiego è inferiore al mezzo secondo. Notevoli sono invece i singoli carichi sul pedale del freno, in 7 curve superiori ai 110 kg. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale inferiore alle 42 tonnellate, uno dei dati più bassi del Mondiale, insieme a Silverstone.

Delle 8 frenate del GP Belgio 4 sono considerate impegnative per i freni, 3 sono di media difficoltà e la restante è light.

La frenata più impegnativa*

La frenata più impegnativa è alla prima curva: le monoposto vi arrivano a 286 km/h e scendono a 73 km/h in 128 metri. I piloti di Formula 1 devono frenare per 3,14 secondi applicando una forza di 133 kg sul pedale del freno ed affrontare una decelerazione di 4,2 g.

*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

I consigli per i gamers

Affrontare in modo adeguato la curva 1 del Circuit de Spa-Francorchamps nel videogioco Formula 1 non è complesso. Quando il muretto sul lato sinistro della pista lascia posto al prato è il segnale che di lì a poco bisogna azionare i freni. Si scala fino alla seconda marcia, restando larghi fino all’ultimo per poi entrare in curva: l’inserimento anticipato rischia di tradursi in un allargamento non voluto della traiettoria, con perdita di tempo prezioso.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/07/2023