F1 GP Belgio 2023, Diretta LIVE Prove Libere 1: pioggia battente a Spa

LIVE SPA F1 Prima delle vacanze d'agosto c'è ancora tempo per un ultimo gran premio, ed è uno dei più attesi della stagione: la Formula 1 disputa infatti il dodicesimo round del Mondiale 2023 a Spa-Francorchamps, una delle piste più belle e difficili del calendario. E lo fa con il ritorno anche del format Sprint F1, che riduce le prove libere a una sola sessione e poi mette in scena due qualifiche e due gare. Insomma, una scorpacciata di emozioni per gli appassionati e per i piloti, che proveranno a interrompere la supremazia di Max Verstappen. Chi, tra Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren sarà in grado di mettere i bastoni tra le ruote della dominante Red Bull, in un fine settimana che si preannuncia condizionato dal freddo e dalla pioggia? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del GP del Belgio 2023.

Prove libere 1 GP del Belgio 2023 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

13.50 - Sainz è il primo con gomme da bagnato estremo: lo spagnolo si inserisce in seconda posizione, ma paga 687 millesimi dal tempo realizzato (in condizioni lievemente migliori) da Albon. In pista adesso anche Leclerc e Alonso, con le Full Wet, e Gasly e Ocon con le Intermediate.

13.49 - In pista anche Norris, Perez e Piastri, tutti con gomme Full Wet. Sainz nel frattempo si lancia per il suo primo giro cronometrato del weekend.

13.46 - C'è nuova attività a Spa: il primo a uscire dai box è Carlos Sainz, con gomme da bagnato estremo. Vedremo se lo spagnolo farà qualche giro o deciderà di attendere un miglioramento delle condizioni.

13.44 - Giusto per la cronaca: alle spalle di Albon c'è Tsunoda, staccato di 1.7, poi Hamilton, Russell, Zhou e Ricciardo. Un giro, non cronometrato, per Sargeant, Bottas, Hulkenberg, Magnussen e Stroll, mentre tutti gli altri non sono ancora usciti dai box neanche per un installation lap.

13.41 - Condizioni in peggioramento significano solo una cosa: tutti ai box per aspettare che la situazione migliori. Il perché è presto spiegato: Yuki Tsunoda ha rischiato l'aquaplaning in salita verso l'Eau Rouge. Pur riuscendo a controllare la sua AlphaTauri, il rischio che ha corso il giapponese fa chiaramente capire che la pista in condizioni critiche.

13.38 - Errore per Albon, che arriva lungo alla Bus Stop, scivolando a ruote bloccate sull'ampia via di fuga in asfalto. L'impressione è che adesso sia diventato molto complesso girare con le intermedie, come stava provando eroicamente a fare Albon.

13.37 - Hamilton va meno veloce di Albon nel primo giro cronometrato: l'inglese è sull'1:10.299, e paga un paio di secondi di gap. Nel frattempo le condizioni del meteo stanno anche peggiorando, perché gli ingegneri di pista al muretto riportano un vero e proprio diluvio in corsia dei box.

The rain is getting heavier



Lewis Hamilton has bolted on full wets #BelgianGP #F1

13.35 - 2:08.394 per Albon, che è il primo a chiudere un giro cronometrato. Intanto Hamilton, che si è lanciato per il suo primo giro veloce, ha chiesto al box se deve continuare o meno.

13.33 - In pista anche Hamilton, Russell, Tsunoda, Bottas, Ricciardo e Zhou, tutti con gomme da bagnato estremo. In effetti sta tutt'ora piovendo e le auto sollevano una grande nube d'acqua al loro passaggio.

13.30 - Semaforo verde e si parte per le PL1 e cioè per l'unica sessione di prove libere del weekend, prima di due qualifiche e due gare. Il primo a scendere in pista è Alex Albon, seguito dal compagno di casa Williams, Logan Sargeant. Gomme Intermedie per entrambi.

FP1 GREEN LIGHT



Alex Albon is our first driver out on track #BelgianGP #F1

13.25 - Quasi sicuramente non le vedremo in questa prima sessione, ma è comunque utile ricordare quali mescole porta in pista la Pirelli nel weekend belga: si tratta delle C2, C3 e C4, una scelta ''mediana'' per far fronte ai grandi carichi laterali che stressano le coperture sui saliscendi di Spa. Ma nella prossima ora vedremo principalmente Full Wet ''blu'' e Intermediate ''verdi''.

Welcome to qualifying day at the #BelgianGP!



These are the P Zero compounds available this weekend. But it's looking more like a Cinturato sort of day right now...

13.20 - Come da previsioni, le condizioni meteo non sono delle migliori al momento: piove, fa freddo e le cose non sembrano migliorare nell'arco delle prossime ore. 22 gradi l'asfalto, 18 la temperatura dell'aria.

Welcome to a very damp Spa



FP1 is coming up #BelgianGP #F1

13.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Siamo in diretta per raccontarvi le prime e uniche prove libere del weekend di Spa-Francorchamps 2023. Pronti per seguirle insieme a noi?