Formula 1 GP Belgio 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP del Belgio di Formula 1 a Spa Francorchamps: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP BELGIO IN TV La nuova collocazione del Gran Premio del Belgio a fine luglio era stata scelta per avere minori possibilità di pioggia, anche dopo quanto accaduto nel 2021 con la gara praticamente non disputata per un nubifragio (fu però considerata valida con due soli giri corsi dietro alla Safety Car e metà dei punti assegnati), ma il meteo di questo periodo in Europa non sembra vernire incontro alle speranze degli organizzatori, visto che la pioggia è comunque prevista, associata a temperature del tutto autunnali. Sull'iconica pista di Spa-Francorchamps la Red Bull arriva da dominatrice del mondiale, con 12 vittorie consecutive e 7 di fila per Max Verstappen. I piloti di Mercedes, McLaren, Ferrari e Aston Martin riusciranno ad arginare la corazzata austriaca?

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 2021, GP Belgio: il circuito di Spa-Francorchamps

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 28 luglio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Qualifiche: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 29 luglio

Qualifiche Sprint: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Sprint: 16.30 (Live MotorBox dalle ore 16.15)

Domenica 30 luglio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 28 luglio

Qualifiche: 22.00 (differita)

VEDI ANCHE

Sabato 29 luglio

Qualifiche Sprint: 19.00 (differita)

Sprint: 20.00 (differita)

Domenica 30 luglio

Gara: 18.00 (differita)

TUTTO SUL GP DEL BELGIO 2023

F1, GP Belgio 2021: fumogeni sulle tribune

Il circuito delle Ardenne presenta rettilinei da altissime velocità, ma anche curvoni rapidi dove è necessario avere una macchina incollata a terra per non perdere decimi preziosi. Inoltre, giusto a complicare un po’ il quadro complessivo, le temperature sono solitamente tutt’altro che estive, con la pioggia sempre dietro l’angolo. Con 7.004 metri di lunghezza, quella di Spa-Francorchamps è attualmente la pista più lunga del mondiale, tanto che saranno “soltanto” 44 i giri che le monoposto dovranno percorrere domenica prossima. 19 le curve, di cui 9 verso destra, ma in realtà basta nominare l’Eau Rouge-Raidillon, Pouhon, Blanchimont e la Chicane Bus Stop per capire che Spa non è una pista come le altre. A parte una piccola parentesi a Nivelles (1972 e 1974) e a Zolder (1973, dal 1975 al 1982 e 1984), il Gran Premio del Belgio si è sempre tenuto a Spa-Francorchamps. In calendario sin dal 1950, la gara non si è disputata solo in sei occasioni (1957, 1959, 1969, 1971, 2003, 2006). Il record della pista nella configurazione attuale appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2020 ottenne la pole position con il tempo di 1'41''252. Il britannico vinse anche la gara, per la quarta volta in carriera, tante quante sono le affermazioni di Kimi Raikkonen e Jim Clark, ma meno dei successi archiviati da Michael Schumacher (6) e Ayrton Senna (5). Tra i piloti iscritti al mondiale 2021 possono vantare successi a Spa anche Sebastian Vettel (tre volte), Max Verstappen (2 volte), Daniel Ricciardo e Charles Leclerc.

Freschetto e tanta pioggia. Questo, in sintesi, il meteo previsto per il weekend di Spa Francorchamps nonostante la nuova collocazione a fine luglio, di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 28 luglio: temperature: max 13°, min 19°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 79%, vento 18 km/h.

Sabato 29 luglio: temperature: max 11°, min 19°; rovesci, precipitazioni 80%, umidità 73%, vento 19 km/h.

Domenica 30 luglio: temperature: max 12°, min 21°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 67%, vento 18 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti al GP

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/07/2023