Red Bull può vincere il titolo costruttori in Giappone, ecco come

Con ben sei gare d'anticipo sulla fine del campionato del mondo, il team Red Bull Racing potrebbe laurearsi campione del mondo costruttori 2023 al calare della bandiera a scacchi domenica prossima al GP del Giappone. Per la scuderia austriaca si tratterebbe - o si tratterà, visto che avverrà comunque - del sesto titolo mondiale riservato alle squadre, dopo il poker calato tra il 2010 e il 2013 e dopo il titolo dello scorso anno. Attualmente in classifica la squadra austriaca naviga con addirittura il doppio dei punti del secondo classificato, 597 contro i 289 della Mercedes e i 265 della Ferrari: 308 per l'esattezza, e nelle ultime sette gare (Giappone, Qatar, Stati Uniti, Messico, Brasile, Las Vegas e Abu Dhabi) ve ne saranno in palio 353, ma solo 309 dopo Suzuka. Per questo motivo alla Red Bull basterà fare un punto in più della Mercedes per assicurarsi la corona.

F1 GP Belgio 2023, Spa-Francorchamps: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) in lotta con Sergio Perez (Red Bull Racing)

LE COMBINAZIONI. Come può realizzarsi questo scenario? in molti modi: per fare qualche esempio concreto, se Max Verstappen dovesse vincere (25 punti), Hamilton e Russell dovrebbero conquistare almeno 26 punti sperando che Perez si ritiri, mentre con un secondo e un terzo posto dei due driver Mercedes (33 punti), alla Red Bull servirebbe almeno un quinto posto del messicano o un sesto con giro veloce di uno dei suoi due piloti. A impedire la conquista del titolo ai tori rossi potrebbe essere anche la Ferrari, ma è uno scenario molto meno probabile. I piloti di Maranello, infatti, dovrebbero collezionare 24 punti più di quelli di Milton Keynes, e potrebbe essere complicato. In poche parole, se anche Leclerc e Sainz facessero una doppietta (43 punti) alla Red Bull servirebbero 19 punti per festeggiare, e dunque un terzo (15 pt) e un ottavo posto (4pt), ed è facile intuire come le cose cambierebbero di poco con il punto addizionale per il giro veloce.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/09/2023