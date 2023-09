F1, la McLaren mette il futuro in cassaforte: Oscar Piastri rinnova fino al 2026

Il giovane australiano è il primo dei piloti top (dopo Verstappen) a firmare un contratto per la... nuova era della F1: così la scuderia di Woking si mette al riparo dalle voci che vedono Norris in lizza per un sedile in Red Bull

Da campioncino del futuro a oggetto misterioso, e ritorno: dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, nella seconda parte del campionato la stellina di Oscar Piastri ha ripreso a brillare. Al punto che la McLaren, anche per proteggersi dalle sempre più insistenti voci che vedono in Lando Norris un possibile uomo mercato in ottica 2025 – da mesi la Red Bull e Helmut Marko fanno una corte più o meno esplicita al giovane inglese – ha deciso di blindare il futuro del talentuoso debuttante australiano di origini italiane. Che, alla vigilia del GP Giappone a Suzuka, ha ufficializzato l’estensione del suo contratto con la scuderia di Woking fino alla fine del 2026, nonostante avesse già un accordo con il team nella prossima stagione.

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Oscar Piastri (McLaren F1 Team) in azione

PARLA OSCAR “Sono emozionato dall’aver esteso per molti anni ancora – ha spiegato il 22enne Piastri nel comunicato ufficiale – la mia partnership con McLaren. Voglio lottare al vertice della griglia con questo team e sono contento della visione e delle basi che hanno gettato per arrivarci. Ho ricevuto una grande accoglienza e il rapporto che ho costruito con i ragazzi mi fa già sentire a casa. Il loro impegno costante mi ha dimostrato quanto mi apprezzano e il desiderio di legarmi a lungo termine con la squadra è stata una decisione semplice. La stabilità è un grande vantaggio per me in questa fase iniziale della carriera e averla con un brand così prestigioso mi dà la possibilità di continuare a lavorare da dove abbiamo cominciato. Abbiamo condiviso sin qui alcuni bei momenti insieme e sono entusiasta di poter continuare a farlo con tutti quelli che operano al McLaren Technology Center nei prossimi anni”.

I VERTICI Piastri resterà dunque compagno di Norris (a meno di colpi di mercato da parte di altri top team) almeno fino al 2025, ed è il primo dei piloti di vertice dopo Max Verstappen ad avere in tasca un contratto per la nuova era dei motori ibridi della Formula 1, che comincerà nel 2026. Una grande soddisfazione, condivisa ovviamente anche dal team principal Andrea Stella: “È bello confermare che Oscar ha siglato un’estensione pluriennale del suo contratto con noi. È una grande risorsa per questa squadra, mi stupisce sempre più per le sue prestazioni, il suo lavoro, la sua etica e la sua attitudine. Per il team è stata una scelta quindi molto facile da prendere. Piastri si è già dimostrato decisivo per il team e dunque è fantastico avere il suo voto di fiducia per continuare a spingere insieme per riportare la squadra in lotta per vincere i campionati in futuro. Non vedo l’ora di vederlo crescere ulteriormente e continuare il nostro viaggio insieme”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 20/09/2023