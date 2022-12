Tra Alonso e Piastri 20 anni di differenza: le età dei 20 piloti del Mondiale F1 2023

Dai Millenial alla Generazione Z, la F1 2023 vede al via piloti nati in tre decenni differenti

Prosegue anche nel 2023, seppur in maniera non eclatante, il ricambio generazionale in F1. Rispetto al 2022, il Circus saluta quattro protagonisti, di cui due nati negli anni '80: Sebastian Vettel (1987), Daniel Ricciardo (1989), Nicholas Latifi (1995) e Mick Schumacher (1997). Al loro posto entrano un pilota di grande esperienza, uno non più giovanissimo che attendeva ancora la sua occasione e due esordienti che vanno a rinfoltire la pattuglia dei nati nel nuovo millennio: Nico Hulkenberg (1987), Nyck De Vries (1995), Logan Sargeant (2000) e Oscar Piastri (2001). L'età media dei piloti al via della stagione 2023 è di 28,5 anni, un dato che rispecchia il mix tra i vecchi leoni e nuove leve, con una forte componente degli anni ''di mezzo''.

GENERAZIONI A CONFRONTO Il rookie australiano, ingaggiato dalla McLaren, sarà dunque il pilota più giovane al via della stagione 2023. All'opposto troviamo l'inossidabile Fernando Alonso, nato nel 1981 e pronto a cominciare una nuova avventura con l'Aston Martin. Lo spagnolo è nato nel primo anno di quella che viene definita la generazione dei Millenial, ossia di chi è diventato adulto nel corso del nuovo millennio, mentre Piastri è un'esponente della generazione Z, quella dei nativi digitali che comprende i nati dal 1997 al 2012. Per rendere l'idea della differenza di età tra i due, quando l'australiano è nato il 6 aprile lo spagnolo aveva già disputato i suoi primi tre gran premi, al volante della Minardi. Curiosamente, nel 2022 i due sono stati compagni di squadra all'Alpine, anche se Piastri ricopriva solo il ruolo di pilota di riserva.

TRE DECENNI Salutato ormai da un paio di stagioni Kimi Raikkonen (1979), ultimo esponente dei nati negli anni '70, in F1 abbiamo piloti nati in tre decenni differenti. Ovviamente ora a farla da padroni sono i nati negli anni '90, ben 13, mentre c'è quasi una parità tra i ''vecchietti degli anni '80 (quattro) e i giovanissimi nati nel nuovo millennio (tre). Emblema del ricambio generazionale avvenuto nelle ultime stagioni sono Max Verstappen e Charles Leclerc: entrambi nati nel 1997, quindi nel primo anno della generazione Z, nel 2022 hanno soppiantato definitivamente i protagonisti nati nel precedente decennio, con il solo Lewis Hamilton (1985) che è riuscito a salire sul podio, mentre in grande crescita è il suo compagno di squadra George Russell (1998). Di seguito la classifica delle età dei piloti partecipanti al Mondiale di Formula 1 2023, ordinati dal più vecchio al più giovane.

F1 2023, CLASSIFICA ETA' PILOTI

Pos Pilota Data di nascita Età 2023 1 Fernando Alonso 29/07/1981 42 2 Lewis Hamilton 07/01/1985 38 3 Nico Hulkenberg 19/08/1987 36 4 Valtteri Bottas 28/08/1989 34 5 Sergio Perez 26/01/1990 33 6 Kevin Magnussen 05/10/1992 31 7 Carlos Sainz 01/09/1994 29 8 Nyck De Vries 06/02/1995 28 9 Pierre Gasly 07/02/1996 27 10 Alex Albon 23/03/1996 27 11 Esteban Ocon 17/09/1996 27 12 Max Verstappen 30/09/1997 26 13 Charles Leclerc 16/10/1997 26 14 George Russell 15/02/1998 25 15 Lance Stroll 29/10/1998 25 16 Guanyu Zhou 30/05/1999 24 17 Lando Norris 13/11/1999 24 18 Yuki Tsunoda 11/05/2000 23 19 Logan Sargeant 31/12/2000 23 20 Oscar Piastri 06/04/2001 22 Media 28,5

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/12/2022