FANTINO GIAPPONESE Per un pilota di F1 l'altezza è spesso un handicap che rende difficile la permanenza all'interno degli angusti abitacoli e che costringe a mantenere un peso forma molto basso, per non portarsi dietro chili che valgono una zavorra. Dopo anni in cui specialmente i più alti sono stati costretti a diete da fachiro, dal 2019 in F1 ogni pilota abbinato al suo sedile deve pesare almeno 80 kg, permettendo a tutti di riprendere peso e massa muscolare senza più l'incubo di cercare di essere il più leggeri possibile. Un problema che non avrebbe sicuramente riguardato il rookie Yuki Tsunoda, nuovo pilota dell'AlphaTauri. Il giapponese, infatti, è alto appena 159 centrimetri, tra i più bassi in assoluto nell'era moderna del Circus. A battere il suo record è l'italiano Andrea Montermini, protagonista tra il 1994 e il 1996 con Simtek, Pacific GP e Forti GP, che si ferma a 157 centimetri.

PICCOLETTI FAMOSI Nel passato, il pilota alto tra 160 e 170 cm andava per la maggiore e tanti grandi nomi dei decenni più recenti erano compresi tra queste altezze. Ricordiamo ad esempio Gilles Villeneuve, 168 cm come il figlio Jacques campione del mondo nel 1997, oppure Alain Prost che arriva a 165 cm. In anni più recenti, abbiamo avuto Felipe Massa alto 166 cm e Takuma Sato, altro giapponese, 164 cm.

F1 UN PO' MENO ALTA Quello di Tsunoda è un dato fuori dal comune per la F1 moderna, sempre più popolata di piloti alti più di 180 cm. Quest'anno saranno sei a raggiungere o superare questa altezza, un po' meno dell'ultimo campionato quando a questo gruppo si aggiungevano anche Romain Grosjean (180), Daniil Kvyat (182) e Alex Albon (186). I tre esordienti della stagione 2021 hanno dunque abbassato un po' l'altezza media, dato che Mick Schumacher e Nikita Mazepin si fermano entrambi a 176 cm e il rientrante Fernando Alonso non va oltre i 171 cm. Il più alto rimane lo spilungone Esteban Ocon, che con i suoi 186 cm sovrasta dunque il compagno di squadra Alonso. Secondo posto, per un solo centimetro, per il nostro Antonio Giovinazzi. A livello di team, la più alta è la coppia Williams, formata da George Russell e Nicholas Latifi che con i loro 185 cm portano a un totale di 370. Segue proprio l'Alfa Romeo di Giovinazzi e Kimi Raikkonen con 360, mentre a chiudere la classifica è ovviamente l'AlphaTauri che si ferma a 336 cm, penultima la Mercedes campione del mondo con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che arrivano a 347 cm. Più in basso, la classifica completa relativa all'altezza dei piloti di Formula 1 del Mondiale 2021.

ALTEZZA PILOTI F1 2021