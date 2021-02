NUMERO GLORIOSO L'AlphaTauri AT02, presentata ieri mattina, porta con sé un'interessante novità. Ad affiancare Pierre Gasly in questa stagione di F1 ci sarà infatti la novità rappresentata dal giapponese Yuki Tsunoda, proveniente dalla F2 - campionato chiuso lo scorso anno al terzo posto - e fortemente sostenuto dalla Honda. Per la sua avventura nel Circus, il pilota classe 2000 ha scelto come numero personale il 22. Una cifra che vanta un passato glorioso, scelta non casualmente dal rookie.

L'OMAGGIO A BUTTON A spiegare i motivi che lo hanno spinto a scegliere il numero 22 è stato lo stesso Tsunoda: ''Il mio numero quando correvo nei kart era l'11, ma in F1 è già stato preso da Sergio Perez. Così ho raddoppiato fino a farlo diventare 22, cosa che mi è piaciuta perché era il numero di Jenson Button, un pilota che rispetto molto, quando vinse il Mondiale nel 2009. È un numero usato anche dal mio connazionale Takuma Sato''. Il numero 22 vanta anche un altro titolo mondiale conquistato in epoca recente: compariva infatti sulla livrea della McLaren pilotata da Lewis Hamilton nel 2008, anno in cui ha conquistato il suo primo titolo iridato al termine di un'indimenticabile contesa con la Ferrari di Felipe Massa. Ai tempi la numerazione era ancora legata alla classifica Costruttori dell'anno precedente e il team di Woking, coinvolto nella celebre Spy Story, si vide assegnati i numeri più alti dopo la cancellazione dei punti conquistati nella stagione 2007.

IL FASCINO DEL DOPPIO Tsunoda si iscrive così all'affollato club di piloti che hanno scelto un numero doppio e che vanta illustri iscritti come il sette volte iridato Lewis Hamilton, così fedele al suo 44 da rinunciare a sfoggiare l'1 destinato al campione del mondo in carica, o il talentuoso Max Verstappen. Qui di seguito la tabella con tutti i numeri doppi attualmente utilizzati in F1: se siete interessati a sbarcare nel Circus utilizzando un numero doppio dovete affrettarvi, perché ne restano a disposizione davvero molto pochi.