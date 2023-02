L'Academy Alpine riparte da Gabriele Minì dopo il "caso Oscar Piastri"

La scuola per giovani piloti del gruppo Renault riparte con un bel colpo di mercato: ingaggiato il palermitano 17enne, da molti considerato come uno dei talenti italiani più promettenti per il futuro

L’Academy per giovani piloti di casa Alpine riparte dopo lo smacco subito nel 2022 con Oscar Piastri, annunciato come titolare al posto di Alonso nel 2023 ma intanto già messo sotto contratto dalla McLaren. Il brand sportivo premium del gruppo Renault inizia però la nuova stagione con un gran bel colpo di mercato grazie all’arrivo di Gabriele Minì: il 17enne palermitano è infatti da tempo considerato (insieme al bolognese Kimi Antonelli) come uno dei talenti più brillanti della nuova generazione di piloti.

Academy Alpine F1: Gabriele Minì

CHI È MINÌ Dopo la vittoria al debutto nella F4 italiana nel 2020, Minì ha vissuto due annate non proprio felicissime in Formula Regional Europa, concluse con un 7° posto nel 2021 e 2° piazzamento nello scorso campionato alle spalle del talento di casa Ferrari, Dino Beganovic. Il siciliano, che quest’anno debutterà in Fia F3 con il team HitechGP, entra così a far parte della scuola giovani del team francese, che negli ultimi anni ha consentito proprio a Oscar Piastri (ma anche a Guanyu Zhou) di salire alla ribalta fino all’approdo in Formula 1.

Academy Alpine F1: Jack Doohan e Victor Martins

GLI ALTRI Insieme a Minì, l’Academy Alpine ha ufficializzato l’ingresso del bulgaro Nikola Tsolov (gestito dalla A14 Management di Fernando Alonso), che in F3 sarà uno degli avversari del talento italiano. Gli altri nuovi ingressi sono Matheus Ferreira (F4 italiana), Abbi Pulling (in pista nella prima stagione della F1 Academy, serie riservata alle sole donne), Aiden Neate e Kean Nakamura (campionato europeo kart). Confermati, poi, Jack Doohan – figlio del campione del mondo di motociclismo Mick – e Victor Martins, entrambi impegnati nella nuova stagione di Formula 2, mentre per Olli Caldwell ci sarà la promozione nel team Alpine LMP2 per il mondiale endurance, che segna di fatto l'esame di maturità e l'abbandono della ''scuola''. Esce invece definitivamente dalla cantera il brasiliano Caio Collet.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/02/2023