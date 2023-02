Alpine presenta i due equipaggi per la stagione in LMP2

STAGIONE TRANSITORIA L'Alpine si prepara alla stagione 2023 del FIA World Endurance Championship. Con la vettura ex LMP1 non più ammessa nella categoria Hypercar - ora che il parco partenti si sta allargando con l'arrivo di costruttori ufficiali - il marchio francese si schiererà quest'anno in LMP2 con due vetture, preparandosi per la stagione 2024 in cui essa stessa sarà al via nella classe top con un proprio prototipo. Il team Signatech che ne cura le attività in pista appronterà due telai Oreca ma dal 2024 schiererà due LMdh costruite sempre da Oreca.

PRESENTATI I SEI PILOTI Intanto sono stati ufficializzati i nomi dei sei piloti titolari. Con il passaggio da una a due vetture è stato necessario incrementare il numero dei driver. Per la stagione 2023 sono stati confermati André Negrao e Mathieu Vaxiviere mentre dal vivaio giovani dell'Alpine arriva Olli Caldwell. Quest'ultimo andrà nella seconda vettura con Negrao. Entrano nell'Alpine Endurance Team Julien Canal e Charles Milesi, entrambi esperti di LMP2 e destinati alla prima vettura con Vaxiviere. Vastissima invece l'esperienza di Memo Rojas, messicano che si accasa nella squadra francese nell'equipaggio della seconda vettura.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/02/2023