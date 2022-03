Alonso pensa al futuro da manager: Ecco la A14 Management

ALONSO COME ROSSI E TOTTI ''A'' come Alonso, ''14'' come il numero che il campione di Oviedo porta in pista, ancora oggi, a 40 anni, in Formula 1 con la Alpine: A14 è dunqe la sigla scelta da Fernando Alonso per il suo prossimo progetto. Alla vigilia della sua 19° stagione nel massimo campionato mondiale, lo spagnolo sta pensando al futuro e a cosa verrà dopo il volante. E così, un po' sulla falsariga di quanto fatto da Valentino Rossi in MotoGP, sta pensando ai giovani piloti. Mentre Valentino, però, ha creato un'Academy e, poi, una serie di team del Motomondiale, Fernando si concentererà - almeno per ora - sulla gestione di giovani talenti, con un'attività più simile a quella intrapresa a livello calcistico da Francesco Totti, sempre per restare in tema di sportivi quarantenni che hanno fatto fatica a lasciare il proprio sport.

I PRIMI DUE GIOVANI Per questo motivo è stata annunciata la nascita dell'A14 Management, la società creata da Alonso per gestire giovani piloti in collaborazione con altri due manager (e amici) dell'asturiano: Albert Rescolsa e Alberto Fernandez. Sono già stati annunciati anche i nomi dei primi due assistiti dall'esperto pilota: Nikita Toslov, un giovane kartista bulgaro, e Clement Novalak, pilota francese pronto a esordire in Formula 2 con il team MP Motorsport. ''La A14 Management nasce con l'intenzione di selezionare un piccolo gruppo di piloti di kart e di insegnare loro i valori indispensabili per diventare un pilota'' - si legge sul sito della società - ''Assisteremo i nostri piloti insegnando loro la preparazione fisica, i processi decisionali e la gestione delle finanze, al fine di massimizzare il loro potenziale''.

