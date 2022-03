Alonso: "Non so se sono contento della nuova macchina"

DUBBI - Un team che ha certamente riposto molte speranze nella stagione 2022, caratterizzata dal cambio di regolamento tecnico, è Alpine. Dopo la prima settimana di test invernali, però, sono stati riscontrati alcuni problemi, soprattutto di affidabilità per quanto riguarda il nuovo motore, il quale ha dato del lavoro da fare ai meccanici e agli ingegneri della scuderia francese. Fernando Alonso ha risposto con un laconico “Non lo so” quando gli è stato chiesto se fosse contento della sua nuova vettura per il 2022. Alpine, il quale team di F1 è stato acquistato al 100% da Renault dopo che le ultime azioni di Genii sono state rilevate, ha riposto molte speranze nella propria auto con il nuovo regolamento di quest’anno. Ma quando è stato chiesto ad una fonte del team come stessero progredendo le cose la settimana scorsa a Barcellona, l’insider ha risposto: “Fernando, molto bene. La macchina? Non così tanto. Ci sono cose che mancano”.

F1 Test Barcellona 2022, Fernando Alonso (Alpine)

MOTORE NUOVO - Il punto centrale del progetto Alpine per il 2022 era un motore V6 turbo completamente nuovo, con Renault che ha riconosciuto come lo sviluppo della generazione precedente avesse fatto il suo corso. “Abbiamo fatto un buon passo in avanti in termini di potenza con il nostro nuovo motore” ha detto lo spagnolo. Il due volte campione del mondo con Renault ha poi aggiunto: “Spero che saremo ai livelli degli altri. Abbiamo perso prestazione con il nuovo carburante (da quest'anno una miscela il 10% è composto da etanolo, ndr), quindi questo fattore dovrà essere tenuto in considerazione quando si parla di prestazioni del motore”.

È SOLO L’INIZIO - È stato inoltre chiesto dall'emittente spagnola RTV ad Alonso un parere riguardo i commenti scontenti da parte della fonte del team. “Non so se sono soddisfatto con le prestazioni della macchina o meno” ha risposto. “Siamo ancora agli inizi, ma in generale sono contento di come le cose stanno andando. Siamo in una nuova pre-stagione, iniziando un nuovo anno ed una nuova era, e anche la pandemia ci darà una tregua”. “Un po’ un misto di sensazioni”, ha continuato Alonso. “Sono i primi giorni con la macchina, alcune cose sono positive e poi ci sono dei piccoli problemi che scopriamo e dei quali dobbiamo trovare delle soluzioni per risolverli” ha concluso. Vedremo se il noto “El Plan”, dovenuto virale grazie anche al pilota asturiano, avrà i risvolti che il pilota ed il team francese sperano, con l’obiettivo di lottare con i top team.

Pubblicato da Alex Ramazzotti, 02/03/2022