Prost sceglie Alonso: "Per me è il migliore della griglia"

CAMPIONE RITROVATO Il ritorno sul podio di Fernando Alonso al termine di una gara in cui ha dimostrato aggressività nei ruota a ruota, ottimo ritmo e perfetta lettura strategica ha riacceso le luci sulle qualità del due volte campione del mondo. Rientrato in F1 dopo due anni in cui ha gareggiato in altre competizioni, dalla Dakar al WEC, lo spagnolo ha dimostrato di non essersi arrugginito e di avere ancora la fame di un ragazzino. E ora incassa numerosi complimenti, tra cui quelli davvero speciali di un quattro volte campione del mondo.

IL MIGLIORE Parliamo di Alain Prost che, in un'intervista ad Auto Motor und Sport, ha incoronato il pilota della Alpine come il numero 1 dell'attuale F1: ''Per me è il miglior pilota in pista. La visione generale che ha della gara è incredibile, così come la sua sensibilità per le gomme, i commenti che fa sulla macchina e i feedback che dà agli ingegneri''. Secondo Prost, che attualmente ricopre il ruole di 'Non-Executive Director' nel team francese, il processo di miglioramento di Alonso è proseguito anche ora che ha 40 anni suonati e oltre 330 gran premi alle spalle: ''Fernando mi ha sempre detto che è diventato una persona diversa e devo dire che aveva ragione. È totalmente al servizio della squadra e questo è molto positivo per tutto il team''.

VEDI ANCHE

Formula 1, Alain Prost

INNAMORATO DELLA F1 Altre lodi ad Alonso sono arrivato da Ross Brawn, direttore sportivo della F1, il quale ha spiegato anche quale sia il suo maggior rammarico per la carriera della spagnolo: ''Mi sono sempre sentito frustrato dal fatto che abbia vinto solo due campionati del mondo, pochi per uno del suo talento. Ora si sta divertendo tanto. È nel suo elemento, è un uomo ancora innamorato della F1 e si vede''. Con il terzo posto nel GP Qatar, Alonso ha rafforzato il suo decimo posto nel mondiale Piloti e dato una spinta forse decisiva alla Alpine nella lotta per il quinto posto tra i Costruttori, conteso con l'AlphaTauri.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/11/2021