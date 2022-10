F1, in Messico altro venerdì da rookie: in pista anche Jack, il figlio di Mick Doohan

Dopo la scorpacciata di piloti di riserva visti nelle prove libere 1 del GP Usa, anche in Messico ci sono ottime probabilità vedere il bis. Venerdì 28 ottobre il paddock della Formula 1 accenderà infatti i motori per le prime prove sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico, rientrato nel 2015 dopo più di 20 anni di assenza dal calendario. E molti dei piloti titolari resteranno a guardare ai box, almeno nel primo turno di prove, visto che molte squadre devono ancora ottemperare alla nuova regola che impone a tutti i team di schierare per almeno due volte in stagione dei rookie – con non più di due GP all’attivo in F1 – nelle PL1. Quella messicana è infatti la penultima occasione per farlo prima della fine del Mondiale (l’altra sarà Abu Dhabi) perché in Brasile ci sarà il ritorno del format F1 Sprint e non sembra saggio privare un titolare dell’unica sessione di libere prima delle qualifiche del venerdì.

liam lawson

ALPINE E ALPHATAURI Ad avere annunciato il proprio programma nelle scorse ore sono state Alpine e AlphaTauri. Per la scuderia francese, ci sarà in pista Jack Doohan – figlio della leggenda del motomondiale Mick, attualmente al quarto posto della classifica di Formula 2 – che si siederà al volante della macchina di Esteban Ocon e che avrà una seconda chance nelle PL1 del GP Abu Dhabi (al posto di Alonso). Nel team di Faenza sarà invece Yuki Tsunoda a cedere il sedile a Liam Lawson, già quest’anno al volante dell’AT03 in Belgio. Doohan e Lawson si aggiungeranno a Pietro Fittipaldi, al lavoro con la Haas, e a Logan Sargeant, già designato come pilota della Williams nel 2023 al posto di Nicholas Latifi e, per questo motivo, protagonista di altri due test (in Messico e Abu Dhabi) nelle PL1 oltre il numero minimo imposto dal regolamento. Di seguito la tabella riassuntiva.

logan sargeant

F1 2022, I ROOKIE USATI IN FP1

Team Pilota - Evento 1 Pilota - Evento 2 Mercedes Nyck De Vries - GP Francia Da confermare Red Bull-Honda Juri Vips - GP Spagna Da confermare Ferrari Robert Shwartzman - GP Usa Robert Shwartzman - GP Abu Dhabi McLaren-Mercedes Alex Palou - GP Usa Pato O'Ward - GP Abu Dhabi Alpine-Renault Jack Doohan - GP Messico Jack Doohan - GP Abu Dhabi AlphaTauri-Honda Liam Lawson - GP Belgio Liam Lawson - GP Messico Aston Martin-Mercedes Nyck De Vries - GP Italia Felipe Drugovich - GP Abu Dhabi Williams-Mercedes Nyck De Vries - GP Spagna Logan Sargeant - GP Usa Alfa Romeo-Ferrari Guanyu Zhou - GP Bahrain Theo Pourchaire - GP Usa Haas-Ferrari Pietro Fittipaldi - GP Messico Pietro Fittipaldi - GP Abu Dhabi

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/10/2022