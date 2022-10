Formula 1 GP Messico 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

GP MESSICO IN TV Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti, la Formula 1 attraversa il confine e va in Messico, per uno degli appuntamenti più ''caldi'' della stagione. Con entrambi i titoli già assegnati, si corre per la gloria e per i punti, che a fine anno si tradurranno in milioni da poter investire sul nuovo progetto, e allora fari puntati sulla sfida per il secondo posto tra Ferrari e Mercedes, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc reduci dalla splendida gara di Austin, e con Carlos Sainz e George Russell in cerca di riscatto dopo il contatto alla prima curva del COTA. In tutto questo, però, dovranno fare i conti con la Red Bull di Max Verstappen e - in questo caso - soprattutto di Sergio Perez, che davanti al pubblico amico ha un solo obiettivo in mente: la vittoria! Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Messico 2021, Città del Messico: la partenza della gara

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 28 ottobre

Prove libere 1: 20.00 – 21.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

Prove libere 2: 23.00 – 0.00 (Live MotorBox dalle ore 22.45)

Sabato 29 ottobre

Prove libere 3: 19.00 – 20.00 (Live MotorBox dalle ore 18.45)

Qualifiche: 22.00 (Live MotorBox dalle ore 21.45)

Domenica 30 ottobre

Gara: 21.00 (Live MotorBox dalle ore 20.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 22 ottobre

Qualifiche: 23.30 (differita)

Domenica 23 ottobre

Gara: 22.00 (differita)

F1 GP Messico 2021, Città del Messico: Sergio Perez (Red Bull Racing)

La pista di Città del Messico ha ospitato per la prima volta il Mondiale di Formula 1 nel lontano 1963 e fino al 1970. A seguito di un lungo stop di quasi quindici anni, è tornato in calendario dal 1986 al 1992, ma le sue condizioni di scarsa manutenzione indussero gli organizzatori a non corrervi più fino al 2015, quando le autorità locali lo hanno completamente riasfaltato e modificato in alcuni punti chiave, tra i quali il famoso ultimo curvone chiamato “Peraltada”. Lungo 4,304 km con ben 17 curve all'attivo nella configurazione attuale, la sua posizione a 2300 metri di quota rappresenta una prova ostica per piloti e monoposto, dal momento che l'aria rarefatta crea disagi a livello aerodinamico e motoristico. Il record della pista appartiene a Daniel Ricciardo, che nel 2018 beffò Max Verstappen togliendogli anche il possibile primato di poleman più giovane della storia, staccando la pole in 1'14''759. In gara il primato è invece di Valtteri Bottas che nel 2021 con la sua Mercedes ha ottenuto il fast lap in 1'17''774.

Un clima autunnale attenderà i piloti nella capitale per il weekend del Gran Premio del Messico. Temperature fresche la sera e miti durante il giorno per tutto i weekend, con possibilità di pioggia sia al sabato sia alla domenica. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 28 ottobre: temperature: max 26°, min 13°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 43%, vento 14 km/h.

Sabato 29 ottobre: temperature: max 24°, min 13°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 51%, vento 14 km/h.

Domenica 30 ottobre: temperature: max 25°, min 12°; temporali sparsi, precipitazioni 40%, umidità 47%, vento 13 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti la gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/10/2022