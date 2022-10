Alonso aggiorna le statistiche dei ritiri: "Per la vettura numero 14 sempre problemi di affidabilità"

ALTRO RITIRO Ancora una volta, Fernando Alonso ha dovuto dire addio a un piazzamento a punti per via di un problema di affidabilità. Lo spagnolo ha iniziato ad accusare problemi alla power unit della sua Alpine a 20 giri dal termine del GP Messico, quando si trovava saldamente in settima posizione. Dopo aver alzato notevolmente il suo ritmo gara e aver perso un paio di posizioni, il due volte iridato ha definitivamente alzato bandiera bianca a meno di 10 giri dalla bandiera a scacchi, quando il suo motore ha ceduto definitivamente.

PERSEGUITATO Non è la prima volta che Alonso vede un suo fine settimana rovinato da un guasto meccanico. Senza andare troppo indietro nel tempo, l'ultimo caso era stato nel GP Singapore, quando sia lui sia Esteban Ocon erano stati appiedati dall'Alpine mentre si trovavano in zona punti. La rabbia dello spagnolo è stata evidente fin da quando è sceso dalla monoposto, con alcuni plateali gesti dettati dalla rabbia e dalla frustrazione del momento. Nelle successive dichiarazioni, Alonso non è stato poi molto più pacato: ''Per l'auto numero 14 ci sono sempre problemi di affidabilità. A venti giri dalla fine, ho perso un cilindro, quindi stavo correndo con cinque cilindri, il 20% in meno di potenza. Ero 20 secondi davanti alla McLaren e al mio compagno di squadra, quindi penso che la gara fino a quel momento sia stata eccezionale. Austin e qui valuto le mie due migliori gare in termini di ritmo. È stato meglio quando il motore è esploso alla fine, abbiamo smesso di fare quei giri''.

BILANCIO PESANTE I problemi di affidabilità stanno costando caro ad Alonso ma anche all'Alpine, impegnata nella lotta per il quarto posto tra i Costruttori contro la McLaren. Lo spagnolo da tempo tiene conto dei punti persi per problemi meccanici e ovviamente dopo il GP Messico ha aggiornato il suo conteggio: ''Avevo già perso 60 punti quest'anno. Ne aggiungiamo altri 6, così fa 66 e tutti gli altri ne traggono vantaggio, conquistandone due in più del dovuto. È semplicemente incredibile che solo una o due auto si ritirino in ogni gara e tra queste c'è sempre la macchina numero 14. Quest'anno abbiamo fatto saltare in aria cinque motori. Poi il problema in Australia in qualifica e in Austria non ho nemmeno iniziato la gara, quindi penso che in nove gran premi, più o meno il 50 per cento delle gare disputate, non abbiamo raccolto i punti che meritavamo. Non c'è niente che possiamo fare ora''.

