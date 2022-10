Le frasi di Alonso fanno rumore. Hamilton e Verstappen reagiscono, lo spagnolo si discolpa

FRASI DISCUTIBILI In una F1 già avvelenata dalla vicenda del budget cap Red Bull, arrivano a portare nuove tensioni le parole di Fernando Alonso sul diverso peso dei titoli mondiali conquistati da Lewis Hamilton e Michael Schumacher rispetti a quelli vinti da lui e Max Verstappen. Lo spagnolo ritiene che i due abbiamo vinto tutti i loro mondiali dovendo di fatto battere solo i propri compagni di squadra, un compito più semplice rispetto a chi ha avuto la meglio sul pilota di un'altra scuderia. Inevitabilmente, sminuire i successi dei due sette volte iridati ha scatenato un putiferio a cui neppure i diretti interessati sono rimasti impermeabili.

Please, all the titles are amazing, well deserved and inspiring. Incomparable to each other and let’s enjoy champions and legends of our current time. Tired of the continuous search for headlines . Let's enjoy them 💪. — Fernando Alonso (@alo_oficial) October 29, 2022

ALONSO SI DISCOLPA Il pilota dell'Alpine è intervenuto in prima persona sulla vicenda, reagendo al caos scatenatosi online tra i tifosi con un tweet che mette sotto accusa il De Telegraaf, la testata che ha raccolto e pubblicato l'intervista con le frasi incriminate: ''E di nuovo... Per favore, tutti i titoli mondiali sono fantastici, meritati e stimolanti. Sono incomparabili tra loro, godiamoci campioni e leggende del nostro tempo. Sono stanco della continua ricerca di titoli di giornale''.

LA REPLICA DI HAMILTON Chiamato in causa, per l'ennesima volta, dal suo ex compagno di squadra alla McLaren, Hamilton ha replicato alle parole dello spagnolo con un tweet molto semplice, contenente l'emoticon del pollice alzato e una foto proprio del 2007 con il podio del GP Stati Uniti, gara vinta dal britannico davanti ad Alonso. Non a caso, l'immagine scelta dall'attuale pilota della Mercedes lo ritrae sul gradino più alto del podio mentre mette una mano sulla spalla del due volte iridato.

VERSTAPPEN SI SMARCA Anche Verstappen, sebbene venisse lodato da Alonso, ha voluto dire la sua sulle parole dello spagnolo, spiegando di non essere d'accordo con un ragionamento simile: ''So che non dipende solo dall'auto che ha guidato. Questo aiuta, lo sappiamo tutti, ma devi sempre battere il tuo compagno di squadra e Lewis lo ha fatto costantemente. Penso che tu debba riconoscere che anche la persona oltre alla macchina ha fatto un lavoro straordinario''.

ANCORA RUGGINE Nonostante le parole di apprezzamento, in un'intervista la quotidiano Mail on Sunday Verstappen ha però sottolineato come i rapporti tra lui e Hamilton non siano eccezionali dopo la furente battaglia del 2021. L'olandese ha svelato un particolare che gli è stato riferito: ''La gente mi ha riferito che non usa il mio nome. Mi è sempre stato insegnato che devi rispettare ciò che le persone hanno ottenuto nello sport. Non ho problemi con ciò che Lewis ha ottenuto. È uno dei migliori in assoluto''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/10/2022