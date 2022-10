F1 GP Messico 2022, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE CITTÀ DEL MESSICO F1 Neppure il tempo di metabolizzare i fatti del weekend di Austin che il paddock della Formula 1 si rimette in moto e si prepara a vivere, a Città del Messico, il round numero 20 della stagione 2022. Nonostante entrambi i titoli siano stati già assegnati, sull'Autodromo Hermanos Rodriguez si riaccende la caccia alle due Red Bull, che arrivano in pista più motivate che mai: da un lato c'è Max Verstappen, desideroso di centrare il record di maggior numero di vittorie in una stagione; dall'altro l'idolo del pubblico locale Sergio Perez, che vuole regalare una gioia ai propri fan. Riusciranno Mercedes e Ferrari (con Leclerc che festeggia il centesimo GP in F1) a mettergli i bastoni tra le ruote? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP Messico 2022.

Qualifiche GP del Messico 2022 live dalle 21.45 di sabato 29 ottobre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.