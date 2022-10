F1 GP Messico 2022, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE CITTÀ DEL MESSICO F1 Neppure il tempo di metabolizzare i fatti del weekend di Austin che il paddock della Formula 1 si rimette in moto e si prepara a vivere, a Città del Messico, il round numero 20 della stagione 2022. Nonostante entrambi i titoli siano stati già assegnati, sull'Autodromo Hermanos Rodriguez si riaccende la caccia alle due Red Bull, che arrivano in pista più motivate che mai: da un lato c'è Max Verstappen, desideroso di centrare il record di maggior numero di vittorie in una stagione; dall'altro l'idolo del pubblico locale Sergio Perez, che vuole regalare una gioia ai propri fan. Riusciranno Mercedes e Ferrari (con Leclerc che festeggia il centesimo GP in F1) a mettergli i bastoni tra le ruote? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP Messico 2022.

Prove libere 2 GP del Messico 2022 live dalle 22.45 di venerdì 28 ottobre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.