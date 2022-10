Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Messico

Come accaduto la scorsa settimana a Austin, anche nel weekend del GP Messico il venerdì di prove libere ci ha fornito poche indicazioni sui rapporti di forza in pista (complice il test delle Pirelli 2023 che ha condizionato lo svolgimento delle PL2). In ogni caso, c'è comunque la necessità di fare una scelta e schierare le formazioni al Fantasy F1: e, come al solito, noi abbiamo provato a darvi i nostri consigli, dandovi i nomi dei piloti su cui puntare e quelli, invece, apparsi meno in forma nel primo giorno di attività sulla pista dell'Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

F1 GP Messico 2022, Città del Messico: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Messico F1 2022.

VEDI ANCHE

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1*

*La parte della diretta dedicata al Fantasy F1 inizia al minuto 44:25

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/10/2022